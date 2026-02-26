search
Joi, 26 Februarie 2026
Pasajul Basarab intră în reparații. Când încep lucrările şi care este termenul de finalizare

Primăria Capitalei a anunțat că la Pasajul Basarab, una dintre cele mai importante artere rutiere ale Capitalei, vor începe lucrări de reabilitare, care vor dura în jur de o jumătate de an.

Pasajul Basarab e una dintre arterele intens circulate din Caitală. FOTO: FB/Primăria Capitalei
Pasajul Basarab e una dintre arterele intens circulate din Caitală. FOTO: FB/Primăria Capitalei

Primăria Capitalei a prezentat joi, 26 februarie, planul de intervenții pentru reabilitarea Pasajului Basarab, una dintre lucrările de infrastructură rutieră simbolice ale Bucureștiului, după ce primarul general, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit cu reprezentanții constructorului, discutând etapele proiectului. Astfel, lucrările ar putea începe în luna iunie 2026, cu termen estimat de finalizare în decembrie 2026.

Potrivit municipalității, pasajul se află „de aproape 15 ani într-o situație incertă”. Deși a fost dat în folosință în perioada 2011-2012, Pasajului Basarab nu i s-a făcut recepția finală, ceea ce a împiedicat întreținerea corespunzătoare, iar în lipsa mentenanței regulate, multe dintre componente s-au degradat, necesitând intervenții complexe.

„Sistemul de ape pluviale, scările, rampe, rosturile, lifturile, trotuarul rulant, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate au acum nevoie de reparații”, au transmis reprezentanții Primăriei București, joi, pe pagina oficială de Facebook.

Pasajul Basarab 02 foto Facebook Primăria Capitalei jpg
Primăria a precizat că responsabilitățile vor fi împărțite între constructor și municipalitate astfel: constructorul va remedia deficiențele de execuție și va elabora proiectul tehnic pentru toate categoriile de lucrări, în timp ce municipalitatea va interveni asupra degradărilor apărute ca urmare a lipsei mentenanței constante.

În perioada imediat următoare, autoritățile vor finaliza proiectarea, stabilirea costurilor, desemnarea supervizării lucrărilor și fixarea termenelor contractuale.

În luna mai ar putea fi obținute avizele și autorizația de construire, urmând ca în iunie să înceapă lucrările propriu-zise.

Inaugurat în 2011, Pasajul Basarab a fost prezentat la acea vreme drept cea mai amplă lucrare de infrastructură rutieră realizată în București după 1989. Construit peste Dâmbovița și liniile de cale ferată din zona Gării de Nord, pasajul este susținut de piloni și cabluri vizibile, devenind un reper vizual al Capitalei. Proiectul a fost gândit pentru a fluidiza traficul între sectoarele 1 și 6 și pentru a descongestiona zona central-vestică a orașului.

Reacțiile bucureștenilor

Anunțul Primăriei a stârnit reacții diverse în mediul online. Unii bucreşteni au salutat inițiativa drept „o veste bună”, în timp ce alții au cerut măsuri imediate. Un utilizator a atras atenția asupra trotuarului rulant, unde se fură frecvent componente.

„Este bine, dar până atunci este urgentă pază în zona trotuarului rulant, se fură constant din el”, a scris acesta.

Alți bucureșteni au remarcat problemele legate de parcările de sub pasaj: „Poate puneți locuri cu plată la parcările de sub pod, sunt o grămadă ocupate de dube și mașini părăsite”.

Nu au lipsit nici comentariile ironice sau critice, cu trimiteri la alte probleme grave ale infrastructurii Capitalei.

„Poate în 2050 restaurează și rușinea națională numită Gara de Nord”, a scris un utilizator, iar alții și-au exprimat scepticismul privind ritmul și finalizarea efectivă a lucrărilor.

„Şi podul Grant, când este reparat? Sunt toate scurgerile înfundate, pe ambele părţi”, a semnalat altcineva.

