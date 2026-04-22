search
Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ciucu, acuzații grave la adresa PSD privind „ruperea” PNL: „Toată lumea îi știe. Și presa îi știe”

0
0
Publicat:

În plin conflict politic, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu susține că PNL nu va părăsi guvernarea decât în urma unei moțiuni de cenzură și acuză PSD că încearcă să forțeze schimbarea puterii prin presiuni și negocieri din interior.

Ciprian Ciucu FOTO: Mediafax
Ciprian Ciucu FOTO: Mediafax

Într-un interviu acordat la Digi24, moderat de Cosmin Prelipceanu, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că actualul guvern va continua să administreze țara până în momentul în care va fi demis printr-o moțiune parlamentară.

Ciucu a subliniat că Executivul, format din miniștri ai PNL, USR și UDMR, își va menține atribuțiile chiar și în scenariul retragerii PSD din guvern, potrivit Mediafax.

Prioritatea, a spus el, este menținerea stabilității și continuarea proiectelor majore precum PNRR și programul SAFE.

„Vom administra țara până când acest guvern va fi picat printr-o moțiune. Până atunci ne asumăm guvernarea”, a afirmat Ciucu.

Relația PNL–PSD, în punct critic

Liderul liberal a indicat că o eventuală moțiune inițiată de PSD ar rupe definitiv încrederea dintre cele două partide.

„Încrederea se câștigă greu și se pierde foarte ușor, iar PSD a afectat-o de mult timp”, a spus acesta.

Ciucu a avertizat că presiunile PSD asupra PNL, inclusiv în privința renunțării la propunerea de premier, ar afecta grav identitatea partidului:

„Dacă cedăm, ne pierdem credibilitatea, demnitatea și sufletul”.

El a adăugat că PNL trebuie să rămână relevant politic chiar și din opoziție, dacă va fi cazul, pentru a reprezenta o alternativă viabilă.

Respinge varianta unui premier tehnocrat

Întrebat despre posibilitatea instalării unui premier tehnocrat, Ciucu a exclus această variantă, menționând că nu a existat o discuție reală în acest sens nici în partid, nici cu președintele Nicușor Dan.

În opinia sa, un astfel de premier ar fi vulnerabil în fața presiunilor politice: „Dacă va lua decizii corecte pentru România, va fi atacat, așa cum s-a întâmplat cu Dacian Cioloș”.

Acuzații privind negocieri între PSD și membri PNL

Un punct sensibil al discuției a fost declarația lui Dan Motreanu, potrivit căreia PSD ar fi purtat discuții cu membri din interiorul PNL: „Crizele politice nu apar din senin. PSD a avut discuții în interiorul Partidului Național Liberal, altfel nu mergeau atât de departe”.

Ciucu a confirmat existența acestor contacte, dar a refuzat să ofere nume.

„Știm cu toții despre cine este vorba. Scopul era dărâmarea guvernului condus de Ilie Bolojan”, a spus acesta.

Întrebat dacă liderii PNL, inclusiv premierul, cunosc identitatea celor implicați, Ciucu a răspuns: „Toată lumea îi știe. Și presa îi știe”.

Context

Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni crescânde în coaliția de guvernare și al speculațiilor privind o posibilă moțiune de cenzură.

În acest context, PNL transmite că își va continua mandatul până la o decizie formală a Parlamentului, dar nu exclude trecerea în opoziție dacă raporturile politice devin ireconciliabile.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Popescu, declarații sincere despre divorț: „Până la moarte vom fi împreună”. De ce s-a ajuns, de fapt, la separare: „Vă zic cu mâna pe inimă”
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”

OK! Magazine

image
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei

Click! Pentru femei

image
Prea sexy pentru Hollywood? Sydney Sweeney a fost scoasă din „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”!

Click! Sănătate

image
Alzheimer: Această trăsătură de personalitate favorizează progresia rapidă a bolii