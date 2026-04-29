Ciucu îl contrazice pe președintele Nicușor Dan: „Nu avem un split. Avem un sistem ticăloșit care își apără privilegiile și banii”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a respins ideea existenței unui clivaj în interiorul taberei pro-europene, așa cum a fost descris recent de președintele Nicușor Dan, susținând că dezbaterea reală din politica românească este una între „un sistem ticăloșit” și o mișcare reformistă.

„Nu avem un «split». Avem un sistem ticăloșit care face totul pentru a-și păstra puterea, privilegiile și banii pe seama românilor și avem o mișcare reformistă care încearcă să țină țara pe linia de plutire. Unde este dilema morală, că eu nu o văd?”, a scris Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, într-o postare pe Facebook.

Liberalul a precizat că, în opinia sa, eticheta „pro-european” se referă tocmai la această a doua categorie, cea care încearcă să mențină funcționarea statului.

Reacția lui Ciucu sa vine după ce președintele Nicușor Dan a vorbit despre existența unui „split” între două direcții din zona pro-europeană și a evitat să își exprime clar susținerea față de premierul Ilie Bolojan, în contextul unei moțiuni de cenzură.

„E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă. Însă avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene și, față de această chestiune care s-a transpus într-un act administrativ, îmi păstrez distanța”, a afirmat șeful statului.

Într-o serie de mesaje publice recente, Ciprian Ciucu a criticat și instabilitatea politică din ultimii ani, susținând că durata medie a unui guvern în România este de sub un an. El a afirmat că multe dintre crizele politice sunt „artificiale” și generate de interese financiare și de putere.

„În ultimii cinci ani, durata medie a unui guvern a fost sub un an. Crizele politice sunt generate exclusiv pe baza intereselor politice și financiare, pentru că oameni bogați și puternici vor acces la mai multă bogăție și mai multă putere”, a scris acesta.

De asemenea, prim-vicepreședintele PNL a lansat critici și la adresa AUR, pe care îl descrie drept „sistemul care se prezintă ca anti-sistem”, format din foști membri PSD.

„Este sistemul reinventat în anti-sistem: foşti pesedişti, la fel de nesătui şi fără scrupule. Aceasta este cheia acţiunii PSD şi a lui Grindeanu, Neacşu & co.: foamea de putere, bani şi trai pe picior mare. De aceea le stă Bolojan în gât: pentru că nu are mentalitate de slugă”, a afirmat Ciucu.