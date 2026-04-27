Ciprian Ciucu acuză „crize politice fabricate” și atacă dur AUR: „Sistemul reinventat în anti-sistem”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că instabilitatea politică din România din ultimii ani nu are cauze naturale, ci este rezultatul unor „interese politice și financiare” ale unor grupuri de influență.

Ciucu afirmă că durata medie a unui guvern în ultimii cinci ani este de sub un an, iar crizele politice ar fi „create artificial”, în funcție de interesele unor actori puternici.

„Crizele noastre politice sunt create exclusiv pe baza intereselor politice şi financiare: oameni bogaţi şi puternici vor acces la mai multă bogăţie şi la mai multă putere. De aceea au fost mătrăşite guvernele Orban, Cîţu şi, acum, i se pregăteşte acelaşi lucru guvernului Bolojan. Ştiu ce vorbesc: am fost atras în mizeria asta, cu şi fără voia mea în ultimii ani”, a transmis liderul liberal, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ciucu susține că schimbările de guvern din ultimii ani ar fi fost generate de aceste tensiuni de culise, făcând referire la cabinetele conduse anterior de Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, precum și la actualul Executiv condus de Ilie Bolojan.

În opinia sa, unele guverne au funcționat doar atunci când „anumite grupuri de influență s-au înțeles între ele”, în timp ce altele au fost destabilizate de conflicte între aceste tabere.

Prim-vicepreședintele PNL a lansat și critici la adresa AUR, pe care îl descrie drept „sistemul reinventat în anti-sistem”.

„Este sistemul reinventat în anti-sistem: foşti pesedişti, la fel de nesătui şi fără scrupule. Aceasta este cheia acţiunii PSD şi a lui Grindeanu, Neacşu & co.: foamea de putere, bani şi trai pe picior mare. De aceea le stă Bolojan în gât: pentru că nu are mentalitate de slugă”, a afirmat Ciucu.

Acesta susține că actualele tensiuni politice fac parte dintr-un „mecanism artificial” care afectează stabilitatea guvernării și a avertizat că PNL se află într-un moment de decizie strategică.

„V-am tot spus prin şedinţe, vom fi chemaţi în curând să facem o alegere de conştiinţă: demnitatea noastră, agenda publică şi viitoarele generaţii de liberali sau sistemul, banii şi, nu după mult timp, irelevanţa. Până săptămâna trecută treceam prin normalitatea promisă de alţii, dar adusă de Bolojan. Acum trecem printr-o criză fabricată de aceiasi oameni cu bani şi putere şi televiziunii. O criză artificială, uşor evitabilă, care face rău ţării şi românilor”, a mai transmis liderul liberal.

PSD și AUR au anunțat luni, 27 aprilie, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Reprezentanți ai celor două partide, Petrișor Peiu și Marian Neacșu, au declarat luni că, până în prezent, nu au avut loc discuții privind o eventuală formulă de guvernare ulterioară.