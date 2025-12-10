Percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală de 2,4 milioane de lei

Polițiștii Capitalei au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară şi zece mandate de aducere, în cadrul unui dosar penal ce vizează fapte de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 2,4 milioane de lei.

Potrivit Biroului de presă al Poliţiei Capitalei, în perioada 2022-2025, reprezentantul unei firme de consultanță este acuzat că a reținut, dar nu a virat către stat, obligații fiscale în valoare de aproximativ 2,4 milioane de lei, depășind termenul legal de 60 de zile.

„De asemenea, a reieşit faptul că societatea ar fi prezentat, cu rea-credinţă, în documente adresate publicului, date neadevărate privind situaţia sa economică şi juridică, prin evidenţierea unor stocuri de pulbere de cupru ultrafină de înaltă puritate, reevaluate fără respectarea dispoziţiilor legale şi înscrise la valori ce depăşesc contextul economic normal, respectiv peste 200 de miliarde de euro”, arată sursa citată.

În vederea administrării materialului probator, marţi au fost puse în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară şi zece mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere emise pe numele acestora.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi prezentare, cu rea-credinţă, de date neadevărate în documentele societăţii.