Nicușor Dan spune că a văzut o schimbare la ANAF pe evaziune fiscală. „Cred că suntem undeva la 15-20% din ce se poate face”

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, 26 noiembrie, că pe evaziune fiscală a văzut o schimbare la ANAF și progrese pe partea de digitalizare.

„Pe evaziune fiscală am văzut o schimbare la ANAF, am văzut nişte progrese pe partea de digitalizare şi am văzut nişte acţiuni ţintite. Cred că suntem undeva la 15-20% din ce se poate face, în direcţia combaterii evaziunii fiscale. Dar au fost nişte paşi înainte”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Parlament.

El a precizat că „nu gemul de la bunica este marea evaziune”.

„Nu gemul de la bunica este marea evaziune, în niciun caz. Există lanțuri de mare evaziune, există o evaziune la TVA-ul şi pe intra-comunitar…

Deci zonele de evaziune noi le cunoaștem. Nu avem sau abia începem să avem mijloacele electronice care să ne ducă exact către punctul de evaziune, astfel încât să luăm măsuri”, a subliniat președintele.