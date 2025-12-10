Video Șoferul care a lovit mai multe mașini în Sectorul 4 și a fugit de la locul faptei s-a predat. Cu ce sancțiuni s-a ales

Brigada Rutieră a Capitalei anunță că a identificat șoferul care, în luna noiembrie, a provocat mai multe accidente pe strada Vârciorova din Sectorul 4 și a plecat de la fața locului. Bărbatul a venit voluntar la sediul Biroului Accidente Ușoare.

Pe 20 noiembrie, în jurul orei 20:40, bărbatul în vârstă de 38 de ani a avariat patru autovehicule staționate, după ce nu s-a asigurat corespunzător la plecarea de pe loc. În loc să oprească, acesta și-a continuat deplasarea spre Drumul Jilavei, unde, la intersecția cu strada Turnu Măgurele, a intrat în coliziune cu un autocar care circula regulamentar, potrivit DGPMB.

„Proprietarii autovehiculelor implicate s-au deplasat la Biroul Accidente Ușoare, în vederea întocmirii documentelor de constatare. Polițiștii din cadrul Biroului Accidente Ușoare au efectuat cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier, pentru stabilirea identității conducătorului auto care a plecat de la fața locului și luării măsurilor ce se impun”, a transmis Brigada Rutieră a DGPMB.

După aproape trei săptămâni de căutări, șoferul s-a prezentat marți, pe 9 decembrie, la sediul Biroului Accidente Ușoare, unde a fost audiat. În urma controlului efectuat asupra vehiculului, polițiștii au constatat că autoturismul nu era în stare tehnică corespunzătoare.

Bărbatul a refuzat testarea preliminară cu aparatele din dotare, motiv pentru care a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pentru prelevarea de probe biologice.

Măsurile suplimentare vor fi dispuse în funcție de rezultatele analizelor toxicologice.

Polițiștii au aplicat o amendă de 5.062,5 lei, au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile, au acordat 3 puncte de penalizare și au reținut certificatul de înmatriculare al vehiculului.