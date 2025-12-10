Aproape 500 de persoane din Sectorul 1 au rămas fără gaz după o defecțiune la rețea

Alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă marți seară pe mai multe străzi din Sectorul 1 al Capitalei, după o defecțiune apărută la un branșament al rețelei. Aproape 500 de consumatori casnici și non-casnici au fost lăsați fără gaz, anunță Distrigaz Sud Rețele.

Incidentul a avut loc la intersecția străzii Banu Antonache cu Calea Floreasca, marți, 9 decembrie, la ora 22:03. Pentru siguranță, furnizarea gazelor a fost sistată imediat pentru clienții din zonă.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectați 499 de clienți casnici și non casnici situați pe străzile Constantin Aricescu, George Călinescu, Nicolae Constantinescu, General Aviator Popovici Andrei, Aviator Ștefan Protopopescu, din sectorul 1 al municipiului București, conform comunicatului oficial transmis de companie.

Echipele tehnice ale Distrigaz au intervenit pe teren încă din timpul nopții pentru remedierea defecțiunii.

Când revine gazul

Compania anunță că alimentarea va fi reluată miercuri, în jurul orei 18:00, dacă lucrările decurg conform planului.

După repornirea gazelor, Distrigaz le recomandă clienților ca, în cazul în care simt miros de gaz, să:

- sune de urgență la numerele: 0219281, 0319031 sau 0800877778,

- aerisească imediat încăperea,

- evite orice sursă de scânteie,

- nu folosească întrerupătoarele electrice,

- nu folosească aparate electrocasnice,

- închidă robinetul de alimentare, dacă este posibil.