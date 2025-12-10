Camion încărcat cu piatră, răsturnat pe Autostrada A3 București–Ploiești. Traficul a fost blocat

Traficul a fost blocat miercuri dimineața, 10 decembrie, pe Autostrada A3 București–Ploiești, după ce un camion încărcat cu piatră s-a răsturnat în zona localității Snagov, județul Ilfov. Accidentul a blocat complet circulația pe sensul către Ploiești.

Incidentul a avut loc în jurul kilometrului 30. Camionul a lovit glisiera metalică mediană, iar impactul a fost atât de puternic încât s-a răsturnat pe celălalt sens de mers, potrivit Centrului INFOTRAFIC al Poliției Române.

Circulația pe sensul București–Ploiești este în continuare oprită. Autoritățile acționează pentru degajarea carosabilului și ridicarea camionului.

Polițiștii estimează că traficul va putea fi reluat după ora 11:00.

Șoferii trebuie să evite zona și să folosească rute alternative până la redeschiderea circulației.