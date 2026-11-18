Primăria Sectorului 3 a transmis miercuri, 18 noiembrie, că a propus modernizarea Parcului Pantelimon pe o suprafață de peste 26 de hectare. Proiectul include amenajarea unor noi locuri de joacă, trasee pentru biciclete și alergare, un parc de aventură, o telegondolă, un trenuleț turistic și spații pentru evenimente.

1/7 Primăria Aectorului 3 propune modernizarea Parcului Pantelimon Foto: Facebook/Primăria Sectorului 3

„Proiectul aduce pe malul lacului noi locuri de joacă, trasee pentru sport, spații pentru evenimente și zone tematice inspirate din folclorul românesc și din basmele pentru copii. Aproape de noile atracții vor fi amenajate poieni și grădini, iar suprafața verde a parcului va crește.

O telegondolă în circuit ar oferi o vedere panoramică asupra parcului și a lacului, iar un trenuleț turistic, pe o linie înierbată, ar lega principalele puncte de interes”, a anunțat instituția.

Primăria adaugă că proiectul include și instalații de tip rollercoaster, o grotă inspirată din poveștile cu pirați și un observator cu vedere la 360 de grade.

Proiectul prevede și amenajarea unui parc de aventură, cu trasee suspendate pe mai multe niveluri de dificultate, amplasate pe structuri independente de arbori.

Va fi amenajat și un „Turn al Aventurii”, care va include un perete de cățărare, o tiroliană și un sky-bike. Totodată, Dealul de joacă, dotat cu tobogane și o pantă de cățărare, va putea fi transformat iarna în derdeluș.

Primăria mai transmite că proiectul va include piste pentru biciclete, alergare și mountain bike, o școală de velo pentru copii, un skatepark, un pump track și terenuri de sport.

Locurile de joacă vor fi dotate cu echipamente accesibile copiilor cu și fără dizabilități.

De asemenea, vor fi amenajate un amfiteatru în aer liber pentru filme și spectacole, zone de relaxare și puncte de belvedere spre lac. Proiectul urmărește și extinderea spațiilor verzi, prin păstrarea arborilor existenți, transformarea unor suprafețe betonate în zone plantate și colectarea apei de ploaie pentru irigații.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor investiției urmează să fie supus votului Consiliului Local al Sectorului 3. Durata estimată a lucrărilor este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere.