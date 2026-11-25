Ștefan Ovidiu Popa, ministrul Transporturilor, a anunțat miercuri, 25 noiembrie, că lucrările pe secțiunea Margina-Holdea a Autostrăzii Lugoj-Deva (A1) au ajuns la un stadiu fizic de execuție de 83%.

Se lucrează la structurile tunelurilor Foto: captură FB Ștefan Ovidiu Popa

Potrivit ministrului, constructorii lucrează în prezent la structurile tunelurilor care fac parte din proiect.

„Secţiunea Margina-Holdea a Autostrăzii Lugoj-Deva (A1): lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 83%! În prezent, Asocierea de constructori români şi bosniaci (UMB - Euro-Asfalt) lucrează la consolidări, cofrare şi betonare ale elementelor galeriilor tunelului, hidroizolaţii”, a transmis ministrul Transporturilor pe Facebook, unde a postat imagini de pe șantier.

Ștefan Ovidiu Popa a precizat că vor urma lucrările necesare pentru exploatarea și siguranța tunelurilor.

„După finalizarea structurii galeriilor tunelului se va trece la amenajarea căilor de rulare, montarea sistemelor de evacuare a noxelor şi a fumului şi montarea sistemelor de monitorizare şi de alarmare în cazul unor evenimente”, a declarat Ștefan Ovidiu Popa.

Ministrul a reiterat obiectivul deschiderii circulației în cursul anului viitor:

„Înaintea deschiderii circulaţiei, anul viitor (2027) se vor efectua testele tuturor sistemelor tunelului şi se vor pregăti echipele de monitorizare, mentenanţă şi intervenţie”.

Secțiunea Margina-Holdea are o lungime de 9,13 kilometri, dintre care aproximativ 2,4 kilometri reprezintă tunelurile aflate în execuție. Contractul are o valoare de 1,82 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat din bugetul de stat.

Finalizarea acestui tronson este esențială pentru asigurarea circulației continue pe Autostrada A1 între Sibiu, Deva, Lugoj și frontiera de vest a României.