Curtea de Apel București a decis ca Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) să reevalueze primele două oferte depuse la licitația pentru tronsonul Lețcani-Iași al Autostrăzii Unirii (A8), admițând parțial contestația formulată de constructorul Concelex, clasat pe locul al treilea.

Autostrada Unirii Foto: FB Horațiu Cosma

Hotărârea este definitivă și vine la aproape șase luni după semnarea contractului de 3,9 miliarde de lei cu grupul spaniol FCC Construcción, potrivit Apix.ro

Judecătorii au anulat parțial raportul prin care CNIR a desemnat câștigătorul licitației în luna aprilie și au dispus reluarea evaluării ofertelor depuse de FCC Construcción și de asocierea italiană Itinera - ICM - Saipem, clasată pe locul al doilea.

Potrivit deciziei instanței, compania de stat are la dispoziție 10 zile de la comunicarea hotărârii pentru a reanaliza cele două oferte și pentru a întocmi un nou raport de evaluare.

„Obligă autoritatea contractantă să reevalueze ofertele (...) în termen de 10 zile de la primirea prezentei decizii”, se arată în dispozitivul instanței.

Contractul nu este anulat

Decizia Curții de Apel nu duce automat la anularea contractului semnat cu FCC Construcción și nici nu înseamnă atribuirea lucrărilor către Concelex.

Miza principală este dacă, după reevaluare, FCC își va păstra poziția de lider în clasament sau dacă ordinea ofertanților va suferi modificări.

Procesul are loc în contextul în care, la sfârșitul lunii octombrie, instanța dispusese suspendarea executării contractului, măsura fiind însă limitată „până la soluționarea cauzei”.

La acel moment, etapa de proiectare era deja în desfășurare, după debutul lucrărilor de proiectare la finalul lunii august.

Diferență minimă între primele două oferte

Licitația pentru tronsonul Lețcani-Iași al Autostrăzii Unirii a fost una dintre cele mai strânse din ultimii ani.

Diferența dintre primele două oferte a fost de doar 0,4 puncte. FCC Construcción a venit cu o ofertă de 3,93 miliarde de lei, în timp ce asocierea Itinera - ICM - Saipem a ofertat 3,97 miliarde de lei.

În luna iulie, Curtea de Apel respinsese contestațiile privind atribuirea contractului. Ulterior, Concelex a folosit o cale extraordinară de atac și a obținut redeschiderea dosarului pentru analizarea unor critici care nu fuseseră examinate anterior.

Cum va arăta tronsonul Lețcani-Iași

Lotul Lețcani-Iași, considerat unul dintre cele mai scumpe tronsoane de autostradă construite în România, are o lungime de 17,7 kilometri și va funcționa inclusiv ca variantă de ocolire nordică a municipiului Iași.

Proiectul prevede realizarea a șase tuneluri și 18 poduri și pasaje, cu acces din DJ282 și DN24.

Contractul este finanțat prin programul SAFE și include o perioadă de 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.