Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, alături de primarul general, Ciprian Ciucu, au mers joi pe şantierul de la Podul Apărătorii Patriei, unde au anunţat deschiderea lucrărilor la al treilea pasaj din Sectorul 4, componentă a inelului median al Capitalei.

Noul pasaj va fi amenajat la intersecţia Şoselei Olteniţei cu Şoseaua Vitan-Bârzeşti şi strada Sergent Ion Iriceanu.

Daniel Băluţă a precizat că proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare a infrastructurii rutiere din sudul Capitalei, după pasajul Europa Unită, dat în folosinţă în 2023, şi pasajul Apărătorii Patriei, care se apropie de finalizare.

„Astăzi anunţăm începerea lucrărilor la cel de-al treilea pasaj rutier pe care Sectorul 4 îl construieşte pe inelul median de circulaţie al Bucureştiului. După Pasajul Europa Unită, dat deja în folosinţă, şi după pasajul Apărătorii Patriei, unde mai avem foarte puţin de lucru, începem un nou proiect”, a declarat primarul Sectorului 4.

Edilul a subliniat că cele trei investiţii reprezintă etape ale aceluiaşi proiect de dezvoltare urbană, care urmăreşte să ofere alternative de deplasare, să reducă aglomeraţia din intersecţiile importante şi să îmbunătăţească legăturile dintre diferitele zone ale Capitalei.

Cum va arăta noul pasaj

Potrivit lui Daniel Băluţă, noua investiţie presupune construirea unui pasaj rutier subteran, cu o lungime acoperită de 442 de metri şi câte două benzi de circulaţie pe fiecare sens.

Traficul rutier de tranzit va fi preluat în subteran, în timp ce la suprafaţă va fi amenajată circulaţia tramvaielor. Linia de tramvai va fi amplasată într-o cuvă centrală, între sensurile rutiere, pe zona rampelor, fiind separată structural de tunelul rutier.

Proiectul mai include trotuare noi, amenajări pentru creşterea siguranţei circulaţiei, sisteme de iluminat, ventilaţie, drenaj şi monitorizare, precum şi o pistă pentru biciclete cu o lăţime de 1,5 metri.

„Construim o infrastructură modernă, sigură şi adaptată nevoilor unui oraş european”, a afirmat primarul Sectorului 4.

Acesta a recunoscut că lucrările vor genera disconfort pentru participanţii la trafic, având în vedere complexitatea intervenţiilor şi faptul că şantierul se află într-o zonă intens circulată. El a dat însă asigurări că organizarea lucrărilor va urmări limitarea impactului asupra circulaţiei.

Restricţii de circulaţie în două etape

Daniel Băluţă a anunţat că restricţiile de circulaţie vor fi introduse etapizat.

În prima etapă, vor fi afectate prima bandă şi parcarea de pe strada Sergent Ion Iriceanu, pe sensul de mers dinspre Sectorul 4 către Sectorul 3, precum şi trotuarul şi prima bandă de pe Şoseaua Vitan-Bârzeşti, în dreptul unităţii militare. De asemenea, va fi afectat scuarul central de pe strada Iriceanu.

După două săptămâni, restricţiile vor fi extinse şi vor viza primele două benzi şi trotuarul de pe Şoseaua Vitan-Bârzeşti, pe sensul dinspre Sectorul 4 către Sectorul 3.

Primarul a precizat că, în ambele etape, va fi menţinută circulaţia pe câte două benzi pe fiecare sens, iar accesul pietonilor va fi asigurat. De asemenea, accesul către unitatea militară şi unitatea de pompieri va rămâne liber.

Ciprian Ciucu: „Primarul de sector şi primarul general sunt la fel de legitimi”

Prezent la eveniment, primarul general Ciprian Ciucu a vorbit despre importanţa colaborării dintre Primăria Capitalei şi administraţiile de sector, subliniind că proiectele de infrastructură au nevoie de o viziune comună.

„Am venit pentru că mi se pare normal să avem o colaborare. Primarul de sector şi primarul general sunt la fel de legitimi”, a declarat Ciprian Ciucu.

Acesta a explicat că, după preluarea mandatului, i-a invitat pe primarii de sector la discuţii şi că întâlnirea cu Daniel Băluţă a fost una foarte bună.

„Ce se întâmplă aici este o compatibilizare de viziune. Aveam viziuni diferite, inclusiv pe lucrarea anunţată astăzi, dar le-am compatibilizat”, a afirmat primarul general.

Ciprian Ciucu a precizat că a solicitat ca proiectul să includă şi linia de tramvai, propunere pentru care a găsit deschidere din partea administraţiei Sectorului 4, iar proiectul a fost modificat în acest sens.