 Daniel Băluţă anunţă începerea lucrărilor la al treilea pasaj rutier din Sectorul 4. Ciprian Ciucu: „Este o compatibilizare de viziune” | adevarul.ro
search
Joi, 12 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video Daniel Băluţă anunţă începerea lucrărilor la al treilea pasaj rutier din Sectorul 4. Ciprian Ciucu: „Este o compatibilizare de viziune”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, alături de primarul general, Ciprian Ciucu, au mers joi pe şantierul de la Podul Apărătorii Patriei, unde au anunţat deschiderea lucrărilor la al treilea pasaj din Sectorul 4, componentă a inelului median al Capitalei.

Noul pasaj va fi amenajat la intersecţia Şoselei Olteniţei cu Şoseaua Vitan-Bârzeşti şi strada Sergent Ion Iriceanu.

Daniel Băluţă a precizat că proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare a infrastructurii rutiere din sudul Capitalei, după pasajul Europa Unită, dat în folosinţă în 2023, şi pasajul Apărătorii Patriei, care se apropie de finalizare.

„Astăzi anunţăm începerea lucrărilor la cel de-al treilea pasaj rutier pe care Sectorul 4 îl construieşte pe inelul median de circulaţie al Bucureştiului. După Pasajul Europa Unită, dat deja în folosinţă, şi după pasajul Apărătorii Patriei, unde mai avem foarte puţin de lucru, începem un nou proiect”, a declarat primarul Sectorului 4.

Edilul a subliniat că cele trei investiţii reprezintă etape ale aceluiaşi proiect de dezvoltare urbană, care urmăreşte să ofere alternative de deplasare, să reducă aglomeraţia din intersecţiile importante şi să îmbunătăţească legăturile dintre diferitele zone ale Capitalei.

Cum va arăta noul pasaj

Potrivit lui Daniel Băluţă, noua investiţie presupune construirea unui pasaj rutier subteran, cu o lungime acoperită de 442 de metri şi câte două benzi de circulaţie pe fiecare sens.

Traficul rutier de tranzit va fi preluat în subteran, în timp ce la suprafaţă va fi amenajată circulaţia tramvaielor. Linia de tramvai va fi amplasată într-o cuvă centrală, între sensurile rutiere, pe zona rampelor, fiind separată structural de tunelul rutier.

Proiectul mai include trotuare noi, amenajări pentru creşterea siguranţei circulaţiei, sisteme de iluminat, ventilaţie, drenaj şi monitorizare, precum şi o pistă pentru biciclete cu o lăţime de 1,5 metri.

Construim o infrastructură modernă, sigură şi adaptată nevoilor unui oraş european”, a afirmat primarul Sectorului 4.

Acesta a recunoscut că lucrările vor genera disconfort pentru participanţii la trafic, având în vedere complexitatea intervenţiilor şi faptul că şantierul se află într-o zonă intens circulată. El a dat însă asigurări că organizarea lucrărilor va urmări limitarea impactului asupra circulaţiei.

Restricţii de circulaţie în două etape

Daniel Băluţă a anunţat că restricţiile de circulaţie vor fi introduse etapizat.

În prima etapă, vor fi afectate prima bandă şi parcarea de pe strada Sergent Ion Iriceanu, pe sensul de mers dinspre Sectorul 4 către Sectorul 3, precum şi trotuarul şi prima bandă de pe Şoseaua Vitan-Bârzeşti, în dreptul unităţii militare. De asemenea, va fi afectat scuarul central de pe strada Iriceanu.

După două săptămâni, restricţiile vor fi extinse şi vor viza primele două benzi şi trotuarul de pe Şoseaua Vitan-Bârzeşti, pe sensul dinspre Sectorul 4 către Sectorul 3.

Primarul a precizat că, în ambele etape, va fi menţinută circulaţia pe câte două benzi pe fiecare sens, iar accesul pietonilor va fi asigurat. De asemenea, accesul către unitatea militară şi unitatea de pompieri va rămâne liber.

Ciprian Ciucu: „Primarul de sector şi primarul general sunt la fel de legitimi”

Prezent la eveniment, primarul general Ciprian Ciucu a vorbit despre importanţa colaborării dintre Primăria Capitalei şi administraţiile de sector, subliniind că proiectele de infrastructură au nevoie de o viziune comună.

„Am venit pentru că mi se pare normal să avem o colaborare. Primarul de sector şi primarul general sunt la fel de legitimi”, a declarat Ciprian Ciucu.

Acesta a explicat că, după preluarea mandatului, i-a invitat pe primarii de sector la discuţii şi că întâlnirea cu Daniel Băluţă a fost una foarte bună.

„Ce se întâmplă aici este o compatibilizare de viziune. Aveam viziuni diferite, inclusiv pe lucrarea anunţată astăzi, dar le-am compatibilizat”, a afirmat primarul general.

Ciprian Ciucu a precizat că a solicitat ca proiectul să includă şi linia de tramvai, propunere pentru care a găsit deschidere din partea administraţiei Sectorului 4, iar proiectul a fost modificat în acest sens.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Verdict final în dosarul DIGI România (RCS & RDS): Ioan Bendei, Serghei Bulgac, Mihai Dinei, Alexandru Oprea, achitați definitiv
digi24.ro
image
Cel puțin doi morţi şi 17 răniţi după prăbuşirea unei clădiri în New York. Şapte copii, printre victime. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT în dosarul înșelăciunii cu consecințe deosebit de grave. Este al treilea dosar în care Georgescu este trimis în judecată
gandul.ro
image
O membră CNA îi ia apărarea lui Nicușor Dan în scandalul jurnalistului interzis la Cotroceni și acuză presa de agresivitate. Alți membri atrag atenția asupra unui precedent periculos
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir aruncă bomba: „Mihai Stoica poate să se ducă la Rapid. Șucu e o savarină pe lângă Gigi Becali!”
fanatik.ro
image
Ce ar însemna extinderea plafonării adaosului la toate alimentele din România. Economiștii avertizează: dispare marfa de la raft, iar producătorii români intră în faliment
libertatea.ro
image
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
"Cutremur" la FCSB: MM Stoica a plecat definiv de la echipă!
digisport.ro
image
„Aurul roșu”, cultivat fără pământ într-un spațiu de doar 37 de metri pătrați. Prețul unui kilogram ajunge la aproape 6.000 de euro
click.ro
image
Harta celor 148 de orașe care ar putea „dispărea” după reorganizarea administrativ-teritorială. Pe listă sunt și stațiuni celebre
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Compania care le dă o zi liberă angajaţilor în ziua lansării GTA 6. Şi Armata promite ceva asemănător
observatornews.ro
image
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire'
cancan.ro
image
Pensiile au intrat deja pe cardurile pensionarilor care au cont la CEC Bank. La ce oră iau banii ceilalți?
newsweek.ro
image
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
prosport.ro
image
Lista orașelor care ar putea deveni comune după reorganizarea României. Sinaia, Predeal și Eforie, printre localitățile vizate. Ce se întâmplă cu locuitorii
playtech.ro
image
Ultimul mesaj pe care MM Stoica l-a trimis colaboratorilor de la FCSB. Ce le-a transmis oamenilor după ce a plecat de la echipă
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
"Ca niște șerpi": frații Nurmagomedov s-au dus peste un fost campion UFC și l-au umplut de sânge!
digisport.ro
image
Decizie la Curtea de Apel Iași! 400.000 de euro despăgubiri pentru familia unei fetițe care a murit la 4 ani într-un spital din Huși
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Noi imagini FABULOASE cu casa de la Viscri a Danei Rogoz. Locuința e aproape gata. Cum arată în acest moment. E ceva unic printre vedetele din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lista orașelor din România care vor dispărea
mediaflux.ro
image
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
gsp.ro
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Denise Rifai, în locul Marei Bănică la Antena Stars! Ce emisiune ca prezenta: „Este cel mai frumos produs al meu”
click.ro
image
Andreea Esca, imagini de colecție cu Alexia Eram, după vestea revenirii „Dansez pentru tine”. Cum dansa fiica vedetei în copilărie: „A luat locul I”
click.ro
image
Părinții actorului Patrick Duffy, uciși cu sânge rece de niște adolescenți. Vedeta din „Dallas” își amintește seara tragică
click.ro
Shirley MacLaine Profimedia jpg
Trei parteneri sexuali într-o singură zi! O celebră actriță își explică propria promiscuitate: „Nu voiam să rămân pe din afară...”
okmagazine.ro
Frances Villiers, Contesă de Jersey,1753 1821, sec XVIII, de Thomas Beach, profimedia 1017928329 jpg
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce vor face Gabi Torje și Alin Alexuc cu banii câștigați la Asia Express: „Nu sunt chiar atât de mulți!”
image
Denise Rifai, în locul Marei Bănică la Antena Stars! Ce emisiune ca prezenta: „Este cel mai frumos produs al meu”

OK! Magazine

image
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere