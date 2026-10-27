Valea Saulei, noua arie naturală protejată din București. Are 5,2 hectare și peste 80 de specii de păsări

Primăria Bucureşti anunţă cea de-a treia arie protejată din Capitală, Valea Saulei. Zona are 5,2 hectare şi cuprinde peste 80 de specii de păsări, alături de mamifere, reptile şi amfibieni, multe cu statut de protecţie.

Arie protejată în București Foto: Facebook/Primăria Capitalei

„Pe aici nu se vor înălţa blocuri! Avem o nouă arie naturală protejată în Bucureşti: Valea Saulei. Este a treia, după Parcul Natural Văcăreşti şi Pajiştea Petricani. Se află pe malul nordic al Lacului Plumbuita, lângă fostele Pepiniere, şi se întinde pe 5,2 hectare. Protejăm de la construcţii zona de lacuri, pădure de luncă, stufărişuri şi dealuri cu pajişti", anunţă, marţi, Primăria Bucureşti.

Instituţia precizează că în zonă se găsesc peste 80 de specii de păsări, alături de mamifere, reptile şi amfibieni. Multe dintre ele au statut de protecţie la nivel european şi naţional, precum: vidra, ţestoasa de apă, şoim călător, pescăraş albastru, ghionoaie sură, liliac de amurg, stârcul pitic.

Proiectul de hotărâre, iniţiat de primarul general Ciprian Ciucu şi votat de consilieri, stabileşte că:

Diversitatea biologică a zonei va fi protejată,

Va putea fi amenajată pentru public,

Se vor putea organiza activităţi educaţionale şi ştiinţifice.

„Valea Saulei este ultima zonă umedă semnificativă din nord-estul Bucureştiului. Statutul de arie naturală protejată va fi notat în cărţile funciare, în 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii", precizează reprezentanţii Primăriei Bucureşti.

Aceasta se adaugă celorlalte două zone protejate din Capitală.

Astfel, Parcul Natural Văcăreşti este primul parc natural urban din România, înfiinţat în 2016, cu o suprafaţă de 183 de hectare iar Pajiştea Petricani este prima arie naturală protejată de interes local din Bucureşti, din 2025.

Se află între Lacul Tei şi Lacul Plumbuita, cu o suprafaţă de 6 hectare.