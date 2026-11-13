STB, o companie în insolvență în care mii de angajați sunt rude. O familie are 20 de membri salariați ai societății de transport

Societatea de Transport București (STB) a ajuns în insolvență după ani de dezechilibre financiare, management deficitar și costuri salariale în creștere, însă unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte este amploarea relațiilor de rudenie din cadrul companiei.

Procedura de insolvență a STB a fost deschisă la 8 septembrie 2026. Foto: PMB

Documentului „STB – Insolvență și restructurare”, prezintă, pe lângă planul de restructurare propus de administratorul judiciar și cauzele care au împins operatorul de transport public al Capitalei în insolvență și justifică măsurile radicale anunțate în ultimele săptămâni.

„STB, o societate de familie!”

Unul dintre capitolele relevante ale raportului, „STB, o societate de familie!”, arată existența a 4.876 de legături de rudenie între angajați, dintre care 1.428 sunt relații soț-soție, situație prezentată ca un indicator al modului în care compania a funcționat în ultimele decenii.

Foto: STB SA - Procedura de insolvență

Documentul menționează trei familii cu 20, 16, respectiv 11 salariați.

Sunt enumerate 36 de sporuri, prime și indemnizații, iar cel mai mare venit brut lunar al unui conducător auto a ajuns, în iunie 2026, la 31.976 de lei.

Foto: STB - Procedura de insolvență

La capitolul absenteism, prezentarea arată că 49,4% dintre cele 15.509 episoade de boală reconstituite din certificatele medicale din 2025 au început lunea.

Zece cauze ale insolvenței

Administratorul judiciar identifică un set de zece probleme majore care au contribuit la degradarea situației financiare a companiei.

Printre acestea sunt enumerate:

creșterea necontrolată a cheltuielilor de personal;

prevederile contractului colectiv de muncă;

schema de personal supradimensionată;

managementul considerat ineficient;

lipsa digitalizării;

întârzierile în implementarea reformelor;

investițiile insuficiente și utilizarea ineficientă a resurselor;

dependența de subvenții.

Raportul susține că aceste probleme s-au acumulat în timp și au condus la pierderi masive și la incapacitatea societății de a-și achita obligațiile financiare.

Aproape jumătate de miliard de lei cheltuiți anual cu salariile

Una dintre concluziile centrale ale documentului este că politica de personal a devenit nesustenabilă. Administratorul judiciar arată că STB a funcționat cu o organigramă considerată supradimensionată și cu costuri salariale care au continuat să crească în pofida deteriorării situației economice.

Foto: STB - Procedura de insolvență

În acest context, restructurarea propusă prevede reducerea numărului de posturi de la 10.137 la 8.428, ceea ce înseamnă desființarea a 1.709 posturi.

Potrivit documentului, actuala structură de personal nu mai poate fi susținută financiar în condițiile veniturilor existente.

Pierderi uriașe și lipsă de lichidități

Analiza administratorului judiciar arată că, la momentul evaluării, STB înregistra o pierdere de aproximativ 765 milioane lei și o trezorerie netă negativă de circa 67 milioane lei.

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Potrivit raportului, dezechilibrele financiare nu au fost generate de un singur factor, ci de cumulul unor probleme structurale dezvoltate pe parcursul mai multor ani, inclusiv creșterea costurilor cu personalul, acordarea unor beneficii considerate excesive și lipsa unor măsuri de eficientizare.

Foto: STB procedura de insolvență

Ce urmează

Urmează amplu program de reorganizare care combină reduceri de personal, măsuri de eficientizare și majorări de tarife, în încercarea de a redresa situația financiară a companiei aflate în insolvență.

Foto: STB - Procedura de insolvență

Una dintre cele mai importante măsuri vizează diminuarea schemei de personal.

Foto: STB - Procedura de insolvență

Documentul prevede eliminarea a 919 posturi vacante și concedierea a 796 de angajați, astfel încât noua organigramă să cuprindă 8.428 de posturi, față de 10.137 existente la debutul procedurii de insolvență. Printre posturile vizate se numără și 120 de șoferi de autobuz și troleibuz, precum și 50 de vatmani.

Foto: STB - Procedura de insolvență

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Restructurarea nu se limitează însă la reducerea cheltuielilor de personal. Administratorul judiciar propune și o serie de măsuri care vor avea impact direct asupra călătorilor. Astfel, prețul unei călătorii ar urma să crească de la 3 la 5 lei, iar costul abonamentului lunar de transport să fie majorat de la 80 la 100 de lei.

Schimbări importante sunt prevăzute și în privința facilităților acordate pensionarilor. Conform planului, gratuitatea la transport ar urma să fie păstrată doar pentru persoanele cu pensii mai mici de 3.000 de lei pe lună. În același timp, administratorul judiciar propune eliminarea gratuităților pentru însoțitorii pensionarilor și pentru angajații companiilor municipale. Potrivit estimărilor incluse în document, aceste modificări ar putea genera venituri suplimentare de aproximativ 138 de milioane de lei anual.

Printre măsurile aflate în analiză se numără și renunțarea la majoritatea curselor de noapte. Planul prevede păstrarea exclusivă a liniei expres 100, care asigură legătura dintre Aeroportul Henri Coandă și Piața Unirii. În prezent, transportul de noapte este asigurat de 78 de autobuze și troleibuze și implică activitatea a 175 de șoferi. Potrivit documentului, aceste linii înregistrează aproximativ 9.000 de validări pe lună.

Administratorul judiciar susține că pachetul de măsuri este necesar pentru reducerea pierderilor și creșterea veniturilor companiei, în cadrul procesului de redresare financiară început după intrarea STB în insolvență.

Foto: STB - Procedura de insolvență

Raportul arată că, în lipsa unor măsuri drastice, șansele de redresare ale operatorului de transport ar fi reduse, iar insolvența riscă să se transforme într-o situație ireversibilă.