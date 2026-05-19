Primăria Capitalei anunță începerea lucrărilor pentru reamenajarea Parcului Herăstrău

Primăria Capitalei a anunțat marți, 19 mai, începerea efectivă a lucrărilor pentru reamenajarea Parcului Herăstrău. Anunțul vine la o zi după ce primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut o ședință cu directorii de la Urbanism, Investiții, Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (ALPAB).

„După dezbaterea extrem de utilă organizată în parc, în urmă cu o săptămână, primarul Ciprian Ciucu a avut ieri o ședință cu directorii de la Urbanism, Investiții, ALPAB, pentru a puncta pașii de urmat”, anunță Primăria Capitalei într-un comunicat.

Instituția a anunțat și primii pași concreți ai procesului de reamenajare:

În următoarele 2-3 săptămâni, lacul va fi golit pentru începerea lucrărilor la apărările de mal.

În paralel, vor fi realizate expertize pentru stabilirea soluțiilor tehnice necesare intervențiilor la pontoane și debarcadere.

Pentru restul parcului, autoritățile vor colabora cu experți care vor întocmi documentația pentru un plan de management și un masterplan. Pe baza acestora vor fi stabilite aspecte precum amenajarea aleilor, mobilierul urban, băncile, coșurile de gunoi, chioșcurile, locurile de joacă, stâlpii de iluminat, arborii care trebuie înlocuiți și tipurile de vegetație potrivite pentru fiecare zonă.

Masterplanul, cu planul de management al parcului, vor sta la baza elaborării și finalizării PUZ-ului pentru parc.

Luna trecută, primarul Capitalei descria situația din parc într-un limbaj direct, afirmând că: „Herăstrăul, parcul nostru, nu este bine.”

„A suferit de curând ceva reparații la alei și s-au plantat niște copaci, dar nu este suficient”, a scris acesta.

În paralel, administrația Capitalei a anunțat demararea unor proiecte de regenerare urbană în zona centrală.

Au fost semnate autorizațiile pentru amenajarea Podul Calicilor și a malurilor Râul Dâmbovița, pe tronsonul dintre Piața Unirii și Podul Izvor.

Proiectele vizează reconfigurarea zonei centrale și crearea unor noi legături pietonale între Centrul Vechi și zona Tribunalului București, parte dintr-un amplu plan de transformare urbană al Capitalei.