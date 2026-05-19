Oana Gheorghiu descrie situația de la Metrorex: „Nu poți cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curățenie”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat pe Facebook un mesaj amplu în care critică modul de administrare al Metrorex și susține necesitatea unei reforme profunde în compania de transport subteran din București.

Aceasta afirmă că Metrorex, care transportă zilnic peste 600.000 de călători, nu are ca problemă principală finanțarea din bugetul de stat, ci lipsa unor decizii manageriale eficiente și sustenabile pe termen lung.

„Problema la Metrorex nu este că primește bani de la stat. Problema este că, ani la rând, managementul companiei și statul român au administrat Metrorex fără preocuparea reală pentru sănătatea companiei pe termen lung”, a scris vicepremierul.

În mesajul său, Oana Gheorghiu a subliniat că Metrorex nu poate funcționa ca o companie orientată spre profit, însă a atras atenția asupra unor dezechilibre financiare semnificative.

Aceasta a menționat, printre altele:

un deficit cumulat de aproximativ 1,17 miliarde lei în perioada 2018–2025

costuri ridicate ale mentenanței, de aproximativ 40 milioane de euro anual

diferențe mari între costul real al unei călătorii și prețul plătit de pasageri

Vicepremierul a afirmat că astfel de dezechilibre pun presiune constantă pe bugetul public.

În analiza sa, Oana Gheorghiu a făcut referire și la modul de funcționare intern al companiei, inclusiv la prevederi din contractul colectiv de muncă, despre care spune că ar îngreuna reformele și recrutarea de personal nou.

Aceasta a menționat că „angajările ar necesita acordul sindicatelor, promovările ar avea loc preponderent din interior, iar deciziile manageriale sunt adesea blocate între conducere, minister și sindicat”.

De asemenea, a atras atenția asupra structurii administrative a companiei, cu un număr mare de posturi în zona economică și administrativă.

Vicepremierul susține că Metrorex are nevoie de un „management de redresare”, cu o echipă specializată în restructurare, capabilă să renegocieze contracte și să eficientizeze activitatea companiei.

„O companie nu poate evolua sănătos atunci când managementul evită ani întregi deciziile dificile și lasă problemele să se adune”, a transmis aceasta.

„Da, probabil că la un moment dat și prețul biletului va trebui discutat onest. Dar nu poți cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curățenie în interiorul sistemului. Nu poți cere mai mult de la cetățean înainte să tai costurile absurde, să repari dezechilibrele și să demonstrezi că banii existenți sunt administrați responsabil”.

În finalul mesajului, Oana Gheorghiu a subliniat că Metrorex „nu aparține unui partid, ci cetățenilor”, iar principala problemă a companiilor de stat nu este lipsa banilor, ci lipsa deciziilor eficiente.