Litoralul, rupt de țară de 1 Mai - Trenurile spre Mangalia, blocate de șantiere întârziate. Patronatele cer măsuri urgente

Începerea sezonului estival la 1 Mai și programul „Litoralul pentru toți” sunt puse în pericol, avertizează patronatele din turism, cerând Ministerului Transporturilor să ia măsuri urgente pentru reluarea traficului feroviar pe relația Constanța–Mangalia.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc - FPTR atrage atenția asupra unei situații care riscă să afecteze direct deschiderea sezonului estival la data de 1 mai 2026 în sudul litoralului.

„Întârzierea reluării circulației feroviare pe relația Constanța, Mangalia pune în dificultate atât operatorii economici din turism, cât și desfășurarea în condiții normale a programului social „Litoralul pentru toți”, inițiat de FPTR. În acest context, FPTR a transmis Ministerului Transporturilor adresa nr. 2202/30.03.2026, prin care solicită măsuri urgente și o soluție operativă pentru evitarea unor blocaje majore chiar la debutul sezonului”, a informat Federația.

Potrivit informațiilor publice recente, lucrările de modernizare la Halta Neptun h.c. și Halta Costinești Tabără au depășit termenul inițial menționat public - 06.01.2026 - și au fost prelungite până la 31.05.2026, fiind invocate condițiile meteo și situații neprevăzute pe șantier, se arată în scrisoarea trimisă Ministerului Transporturilor.

Totodată, susține patronatul, în ceea ce privește Gara Mangalia, este indicat public faptul că nu a fost încă identificată o sursă de finanțare pentru demararea lucrărilor.

În plan operațional, suspendarea circulației trenurilor de călători pe relația Constanța–Mangalia și înlocuirea cu autobuze a fost comunicată oficial pentru intervalul 01.10.2025–02.02.2026. În plus, interfețele oficiale de informare și cumpărare a biletelor indică, în practică, un regim de transfer cu autobuzul pe relația Constanța–Mangalia și retur până la 31.05.2026,ceea ce prelungește efectele negative exact în debutul sezonului estival.

„În numele operatorilor economici din turism din sudul litoralului, solicităm adoptarea de urgență a unei decizii operative și publicarea unui plan clar, cu termene ferme, care să prevadă:

- reluarea serviciului feroviar Constanța–Mangalia înainte de 1 mai 2026, chiar și în condițiile în care nu toate punctele de oprire pot fi utilizate imediat, minimul operațional fiind asigurarea opririi la Mangalia;

- publicarea și stabilizarea mersului trenurilor cu suficient timp înainte pentru punerea în vânzare a biletelor, în condițiile comerciale standard aplicabile traficului intern;

- limitarea înlocuirii rutiere la navete scurte către punctele de oprire afectate, iar nu menținerea unei substituții complete pe întreg tronsonul”, se arată în scrisoarea adresată Ministerului Transporturilor.

Mangalia este polul administrativ pentru 7 stațiuni

Mangalia este municipiu și reprezintă polul administrativ al sudului litoralului, având în componență 7 stațiuni turistice de interes național: Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, Cap Aurora și Mangalia.

Pentru municipiu și pentru întreaga Rivieră Sud, funcționarea legăturii feroviare cu Constanța și cu Bucureștiul are o importanță economică și socială directă, în special în debutul sezonului estival, notează FPTR, amintind că „Litoralul pentru toți” se adresează unui număr semnificativ de turiști cu venituri mici și mijlocii, care pot accesa litoralul românesc în perioadele 01.05–10.06.2026 și 20.08–30.09.2026.

Ca atare, patronatul solicită, de asemenea:

- clarificarea oficială a scenariului de operare pentru luna mai 2026 — tren, regim mixt sau transfer rutier — precum și a datei de la care se reia efectiv circulația feroviară;

- limitarea soluției rutiere, în ipoteza în care anumite opriri rămân temporar indisponibile din cauza șantierelor, la navete scurte între cea mai apropiată stație feroviară funcțională și stațiunile sau punctele de oprire afectate.

„Lipsa predictibilității în publicarea mersului trenurilor și în punerea în vânzare, în avans, a biletelor reduce direct capacitatea operatorilor privați de a construi pachete turistice, de a planifica resursa umană și de a pregăti în condiții normale debutul sezonului de la 1 mai”, susțin patronatele din turism.

La 1 octombrie 2025 a fost suspendat traficul feroviar pe ruta Constanța - Mangalia

Suspendarea serviciului feroviar pe relația Constanța–Mangalia a fost dispusă începând cu data de 1 octombrie 2025, ca urmare a unor lucrări de modernizare a infrastructurii feroviare. Decizia a fost anunțată de CFR Călători la finalul lunii septembrie și a vizat întreruperea temporară a circulației trenurilor pe acest tronson, în principal pentru efectuarea unor intervenții în stații precum Neptun și Costinești Tabără. Lucrările au avut ca scop îmbunătățirea condițiilor pentru pasageri, prin modernizarea peroanelor și a clădirilor, precum și creșterea siguranței și eficienței transportului feroviar.

Pe durata suspendării, călătorii au putut folosi transportul cu autobuze pe aceeași rută, iar biletele de tren au rămas valabile pentru aceste curse. Măsura a fost gândită ca una temporară, estimată inițial până la începutul anului 2026, urmând ca circulația feroviară să fie reluată după finalizarea lucrărilor. Astfel, suspendarea nu a reprezentat o eliminare a serviciului, ci o etapă necesară pentru modernizarea liniei dintre Constanța și Mangalia.

