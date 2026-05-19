Chisage ESS intră oficial pe piața din România: baterii de 16 kWh compatibile cu orice invertor, stoc permanent în București

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Pe 15 mai 2026, la Hotel CARO din București, peste 65 de instalatori și revânzători de sisteme fotovoltaice au asistat la un anunț care schimbă datele pieței locale de stocare a energiei: WattRO Energy devine distribuitor oficial Chisage ESS în România.

Daniel NICA & Will Zhang jpg

Piața fotovoltaică românească crește rapid, dar a avut întotdeauna o problemă: stocul. Instalatorii comandă, așteaptă săptămâni, pierd clienți. Brandurile internaționale mari vin cu promisiuni și pleacă fără suport tehnic real. Parteneriatul anunțat săptămâna trecută între WattRO Energy și Chisage ESS vine cu un răspuns concret la aceste probleme.

Cine este Chisage ESS

Chisage ESS este subsidiara de energie regenerabilă a Chisage Holding Group, un conglomerat chinez fondat în 1998, cu o cifră de afaceri globală de 4,5 miliarde USD. Grupul produce anual peste 3 GWh de baterii LFP și 1 GW de invertoare, și este prezent în peste 50 de țări, cu birouri și centre tehnice în Germania, Italia, Polonia, Dubai și Africa de Sud.

Nu este un brand nou intrat pe piață fără acoperire. Subsidiara europeană operează din Polonia, iar acum România devine primul stat din regiune cu un distribuitor oficial și stoc local permanent.

Invitati jpg

Ce aduce concret acest parteneriat pentru instalatori

Stoc permanent în București. WattRO Energy menține stocuri locale din întreaga gamă Chisage ESS — invertoare hibride de la 3 kW la 80 kW și baterii LFP atât low voltage, cât și high voltage. Fără timpi de așteptare de 4-6 săptămâni pentru import.

Bateriile de 16 kWh — compatibile cu majoritatea invertoarelor din piață. Unul dintre cele mai căutate produse din gama Chisage ESS este sistemul de stocare LFP de 16 kWh, disponibil acum în stoc la București. Avantajul competitiv major: bateriile Chisage ESS sunt compatibile cu majoritatea invertoarelor prezente deja pe piața din România — inclusiv branduri cu care instalatorii lucrează curent. Asta înseamnă că nu trebuie să schimbi tot sistemul pentru a oferi clientului stocare performantă.

Ingineri dedicați, nu un număr de telefon de suport. Echipa tehnică Chisage este prezentă fizic în România până la finalul lunii iunie pentru a definitiva infrastructura de after-sales alături de echipa WattRO Energy. Patru ingineri — doi din China, doi din Polonia — asigură suport tehnic remote în timp real. WattRO Energy angajează în plus doi ingineri români dedicați exclusiv echipamentelor Chisage, formați direct de producător.

Echipament Chisage 5 jpg

Gama disponibilă în stoc

Invertoare hibride Chisage ESS:

•        3 kW – 12 kW monofazat, pentru rezidențial

•        15 kW – 80 kW trifazat, pentru comercial și industrial

•        Timp de comutare UPS sub 10ms, eficiență de conversie până la 98,8%, conectivitate WiFi și Bluetooth

Baterii LFP disponibile local:

•        Low voltage (51,2V): 100Ah, 200Ah, 314Ah — până la 8.000 de cicluri la 80% DOD

•        High voltage: sisteme modulare de la câteva zeci de kWh până la sute de kWh

•        16 kWh: sistemul cel mai solicitat, compatibil cu majoritatea invertoarelor din piață, disponibil în stoc permanent la București

Un parteneriat cu cifre concrete

Valoarea contractului semnat între WattRO Energy și Chisage ESS pentru 2026 este de 3 milioane de euro, cu o țintă de vânzări de peste 10 milioane de euro până la finalul anului. Cifrele reflectă nu doar un acord comercial, ci un angajament bilateral pe termen lung față de piața românească.

La evenimentul de lansare au fost prezenți Will Zhang, Vicepreședinte Chisage ESS, și Allim Zhang, Director Tehnic Chisage ESS — nu reprezentanți regionali, ci conducerea centrală a companiei. Prezența lor la București spune ceva despre importanța pe care Chisage o acordă pieței din România.

„Piața românească are nevoie de furnizori care livrează, nu doar promit. Am ales Chisage ESS pentru că am găsit un producător serios, cu tehnologie de top și angajament real față de suport. Stocul permanent din București și inginerii dedicați nu sunt un avantaj de marketing — sunt standardul minim pe care îl datorăm instalatorilor cu care lucrăm.“

Daniel Nica, General Manager WattRO Energy

De ce contează pentru industrie

România are unul dintre cele mai mari ritmuri de creștere a instalărilor fotovoltaice din Europa Centrală și de Est. Cererea pentru sisteme de stocare crește proporțional, dar oferta locală a rămas mult în urmă — puțini distribuitori cu stoc real, și mai puțini cu suport tehnic local.

Intrarea Chisage ESS prin WattRO Energy ca distribuitor oficial aduce pe piață un producător de top, capacitate de livrare rapidă, suport tehnic dedicat și o gamă completă de produse — de la rezidențial până la industrial.

Pentru instalatorii și revânzătorii care caută un furnizor serios, cu stoc în București și echipă tehnică disponibilă, WattRO Energy este acum răspunsul.

Mai multe informații despre gama Chisage ESS disponibilă în România: wattroenergy.ro

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Fostul șef ADR lansează o nouă acuzație împotriva Oanei Gheorghiu. Ar negocia în secret implementarea platformei digitale moldovenești în România, deși „nu respectă regulile europene”. Pe cine a trimis vicepremierul într-o vizită discretă la Chișinău
gandul.ro
image
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
mediafax.ro
image
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum, blocat de patru ani în cameră preliminară din cauza protocoalelor SRI-DNA. Cum s-a confirmat ”minunea de la Teleorman”
fanatik.ro
image
Dilema viitorului Guvern: „Cine mai împrumută România cu 50 de miliarde de euro anual dacă nu facem nicio reformă?”
libertatea.ro
image
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
digisport.ro
image
Cum obții vitamina D de la soare fără să îți pui pielea în pericol. Ce spun dermatologii
click.ro
image
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
cancan.ro
image
Cum poți pierde dreptul la alocația pentru copii? Care tineri primesc alocație și după 18 ani?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Schimbare importantă la e-Factura. Persoanele care nu vor mai fi obligate să intre în sistem
playtech.ro
image
Jucătoarea cu 22 de trofee de Mare Șlem care a fost angajată de Lidl. Ce avere impresionantă are fosta tenismenă
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Cum s-au cunoscut Andreea Popescu și Rareș Cojoc? Dansatorul a apelat la ajutorul unui prieten: „Șansele cred că erau destul de slabe”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
Horoscop 19 mai. Momente karmice de cotitură și capitole încheiate brusc pentru mai multe zodii
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
”Zeița Sexului”, mărturisiri neașteptate în ultimul său interviu: ”E o povară să fii lascivă și sexuală”

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?