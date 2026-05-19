Chisage ESS intră oficial pe piața din România: baterii de 16 kWh compatibile cu orice invertor, stoc permanent în București

Pe 15 mai 2026, la Hotel CARO din București, peste 65 de instalatori și revânzători de sisteme fotovoltaice au asistat la un anunț care schimbă datele pieței locale de stocare a energiei: WattRO Energy devine distribuitor oficial Chisage ESS în România.

Piața fotovoltaică românească crește rapid, dar a avut întotdeauna o problemă: stocul. Instalatorii comandă, așteaptă săptămâni, pierd clienți. Brandurile internaționale mari vin cu promisiuni și pleacă fără suport tehnic real. Parteneriatul anunțat săptămâna trecută între WattRO Energy și Chisage ESS vine cu un răspuns concret la aceste probleme.

Cine este Chisage ESS

Chisage ESS este subsidiara de energie regenerabilă a Chisage Holding Group, un conglomerat chinez fondat în 1998, cu o cifră de afaceri globală de 4,5 miliarde USD. Grupul produce anual peste 3 GWh de baterii LFP și 1 GW de invertoare, și este prezent în peste 50 de țări, cu birouri și centre tehnice în Germania, Italia, Polonia, Dubai și Africa de Sud.

Nu este un brand nou intrat pe piață fără acoperire. Subsidiara europeană operează din Polonia, iar acum România devine primul stat din regiune cu un distribuitor oficial și stoc local permanent.

Ce aduce concret acest parteneriat pentru instalatori

Stoc permanent în București. WattRO Energy menține stocuri locale din întreaga gamă Chisage ESS — invertoare hibride de la 3 kW la 80 kW și baterii LFP atât low voltage, cât și high voltage. Fără timpi de așteptare de 4-6 săptămâni pentru import.

Bateriile de 16 kWh — compatibile cu majoritatea invertoarelor din piață. Unul dintre cele mai căutate produse din gama Chisage ESS este sistemul de stocare LFP de 16 kWh, disponibil acum în stoc la București. Avantajul competitiv major: bateriile Chisage ESS sunt compatibile cu majoritatea invertoarelor prezente deja pe piața din România — inclusiv branduri cu care instalatorii lucrează curent. Asta înseamnă că nu trebuie să schimbi tot sistemul pentru a oferi clientului stocare performantă.

Ingineri dedicați, nu un număr de telefon de suport. Echipa tehnică Chisage este prezentă fizic în România până la finalul lunii iunie pentru a definitiva infrastructura de after-sales alături de echipa WattRO Energy. Patru ingineri — doi din China, doi din Polonia — asigură suport tehnic remote în timp real. WattRO Energy angajează în plus doi ingineri români dedicați exclusiv echipamentelor Chisage, formați direct de producător.

Gama disponibilă în stoc

Invertoare hibride Chisage ESS:

• 3 kW – 12 kW monofazat, pentru rezidențial

• 15 kW – 80 kW trifazat, pentru comercial și industrial

• Timp de comutare UPS sub 10ms, eficiență de conversie până la 98,8%, conectivitate WiFi și Bluetooth

Baterii LFP disponibile local:

• Low voltage (51,2V): 100Ah, 200Ah, 314Ah — până la 8.000 de cicluri la 80% DOD

• High voltage: sisteme modulare de la câteva zeci de kWh până la sute de kWh

• 16 kWh: sistemul cel mai solicitat, compatibil cu majoritatea invertoarelor din piață, disponibil în stoc permanent la București

Un parteneriat cu cifre concrete

Valoarea contractului semnat între WattRO Energy și Chisage ESS pentru 2026 este de 3 milioane de euro, cu o țintă de vânzări de peste 10 milioane de euro până la finalul anului. Cifrele reflectă nu doar un acord comercial, ci un angajament bilateral pe termen lung față de piața românească.

La evenimentul de lansare au fost prezenți Will Zhang, Vicepreședinte Chisage ESS, și Allim Zhang, Director Tehnic Chisage ESS — nu reprezentanți regionali, ci conducerea centrală a companiei. Prezența lor la București spune ceva despre importanța pe care Chisage o acordă pieței din România.

„Piața românească are nevoie de furnizori care livrează, nu doar promit. Am ales Chisage ESS pentru că am găsit un producător serios, cu tehnologie de top și angajament real față de suport. Stocul permanent din București și inginerii dedicați nu sunt un avantaj de marketing — sunt standardul minim pe care îl datorăm instalatorilor cu care lucrăm.“

Daniel Nica, General Manager WattRO Energy

De ce contează pentru industrie

România are unul dintre cele mai mari ritmuri de creștere a instalărilor fotovoltaice din Europa Centrală și de Est. Cererea pentru sisteme de stocare crește proporțional, dar oferta locală a rămas mult în urmă — puțini distribuitori cu stoc real, și mai puțini cu suport tehnic local.

Intrarea Chisage ESS prin WattRO Energy ca distribuitor oficial aduce pe piață un producător de top, capacitate de livrare rapidă, suport tehnic dedicat și o gamă completă de produse — de la rezidențial până la industrial.

Pentru instalatorii și revânzătorii care caută un furnizor serios, cu stoc în București și echipă tehnică disponibilă, WattRO Energy este acum răspunsul.

