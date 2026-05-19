Foto Actorul Eric Roberts, în vizită la șantierul noii Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia: proiect de 16,5 milioane de euro

Actorul nominalizat la Premiile Oscar Eric Roberts a vizitat șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București, un proiect major dedicat sănătății mintale a copiilor și adolescenților din România.

→ Imaginea 1/5: Actorul Eric Roberts, în vizită la șantierul noii Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia. FOTO Fundația Metropolis

Vizita a avut loc în cadrul unei deplasări la București, actorul fiind însoțit de Codin Maticiuc, fondatorul inițiativei „Spitale Publice din Bani Privați”, și de Eduard Irimia, co-fondator și președinte I Success Awards. Momentul marchează implicarea directă a actorului în susținerea proiectului derulat de Fundația Metropolis.

Potrivit organizatorilor, prezența lui Eric Roberts reprezintă un semnal de susținere internațională pentru unul dintre cele mai importante proiecte de psihiatrie pediatrică din România.

Actorul este asociat și cu inițiative globale dedicate conștientizării autismului, iar vizita sa la București a fost legată de participarea la evenimentul I Success Special Edition – Red Carpet Experience, o platformă care promovează proiecte cu impact social.

Noua Clinică de Psihiatrie Pediatrică este construită în incinta Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia” și va avea o suprafață de aproximativ 3.900 de metri pătrați, structurată pe mai multe niveluri.

Proiectul include:

67 de paturi pentru pacienți

peste 40 de saloane

peste 20 de săli de terapie

o secție separată pentru adolescenți cu adicții

Investiția totală este estimată la 16,5 milioane de euro, iar până în prezent au fost strânși aproximativ 6 milioane de euro din donații și sponsorizări.

Reprezentanții proiectului atrag atenția asupra creșterii numărului de copii și adolescenți care ajung în sistemul de psihiatrie pediatrică, cu diagnostice precum depresie severă, tulburări de comportament, autism sau dependențe.

Clinica actuală de la Obregia tratează anual peste 5.700 de pacienți, depășind capacitatea infrastructurii existente. În acest context, suicidul este menționat ca a doua cauză de mortalitate în rândul adolescenților.

Reprezentanții Fundației Metropolis susțin că implicarea unor personalități internaționale contribuie la creșterea vizibilității proiectului.

„Prezența lui Eric Roberts pe șantierul nostru nu este doar un gest de solidaritate – este o dovadă că proiectele cu suflet traversează granițe”, a declarat Codin Maticiuc.

Proiectul poate fi susținut prin donații, SMS sau redirecționarea unei părți din impozit, campania vizând finalizarea construcției și dotarea clinicii.

Fundația Metropolis a derulat în ultimul deceniu proiecte în zeci de spitale din România, investițiile totale depășind 8 milioane de euro în infrastructura medicală publică. Noua clinică de la Obregia este considerată cel mai ambițios proiect al organizației de până acum.