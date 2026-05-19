Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
Foto Actorul Eric Roberts, în vizită la șantierul noii Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia: proiect de 16,5 milioane de euro

Actorul nominalizat la Premiile Oscar Eric Roberts a vizitat șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București, un proiect major dedicat sănătății mintale a copiilor și adolescenților din România.

Actorul Eric Roberts, în vizită la șantierul noii Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia. FOTO Fundația Metropolis
Vizita a avut loc în cadrul unei deplasări la București, actorul fiind însoțit de Codin Maticiuc, fondatorul inițiativei „Spitale Publice din Bani Privați”, și de Eduard Irimia, co-fondator și președinte I Success Awards. Momentul marchează implicarea directă a actorului în susținerea proiectului derulat de Fundația Metropolis.

Potrivit organizatorilor, prezența lui Eric Roberts reprezintă un semnal de susținere internațională pentru unul dintre cele mai importante proiecte de psihiatrie pediatrică din România.

Actorul este asociat și cu inițiative globale dedicate conștientizării autismului, iar vizita sa la București a fost legată de participarea la evenimentul I Success Special Edition – Red Carpet Experience, o platformă care promovează proiecte cu impact social.

Noua Clinică de Psihiatrie Pediatrică este construită în incinta Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia” și va avea o suprafață de aproximativ 3.900 de metri pătrați, structurată pe mai multe niveluri.

Proiectul include:

  • 67 de paturi pentru pacienți
  • peste 40 de saloane
  • peste 20 de săli de terapie
  • o secție separată pentru adolescenți cu adicții

Investiția totală este estimată la 16,5 milioane de euro, iar până în prezent au fost strânși aproximativ 6 milioane de euro din donații și sponsorizări.

Reprezentanții proiectului atrag atenția asupra creșterii numărului de copii și adolescenți care ajung în sistemul de psihiatrie pediatrică, cu diagnostice precum depresie severă, tulburări de comportament, autism sau dependențe.

Clinica actuală de la Obregia tratează anual peste 5.700 de pacienți, depășind capacitatea infrastructurii existente. În acest context, suicidul este menționat ca a doua cauză de mortalitate în rândul adolescenților.

Reprezentanții Fundației Metropolis susțin că implicarea unor personalități internaționale contribuie la creșterea vizibilității proiectului.

„Prezența lui Eric Roberts pe șantierul nostru nu este doar un gest de solidaritate – este o dovadă că proiectele cu suflet traversează granițe”, a declarat Codin Maticiuc.

Proiectul poate fi susținut prin donații, SMS sau redirecționarea unei părți din impozit, campania vizând finalizarea construcției și dotarea clinicii.

Fundația Metropolis a derulat în ultimul deceniu proiecte în zeci de spitale din România, investițiile totale depășind 8 milioane de euro în infrastructura medicală publică. Noua clinică de la Obregia este considerată cel mai ambițios proiect al organizației de până acum.

Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta" invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025
Isărescu demolează isteria creșterii cursului valutar din cauza demiterii lui Bolojan. „Nu am cumpărat valută, am vândut. Cursul s-ar fi făcut 4,4 lei"
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
Filipe Coelho a vorbit deschis despre Mirel Rădoi! Ce spune antrenorul Universităţii Craiova despre comparaţia cu fostul antrenor: „Este zero pentru mine!"
Sondaj: Ar intra Marcel Ciolacu în turul 2 cu Călin Georgescu, dacă alegerile prezidențiale ar avea loc acum? Cum ar vota românii în 2026
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
„O să îți rup capul" » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
Două românce ar fi fost primite „cadou" de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
Maia Sandu, reacţie dură după scandalul de la Eurovision: "Nu trebuie să permitem aşa ceva"
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Cum declari veniturile făcute pe OLX. Pași de urmat pentru a nu fi sancționat de ANAF
Filipe Coelho, unul dintre cei mai umili antrenori din SuperLiga: "Am început din ultima ligă portugheză! Drumul e mai important ca trofeele". Care sunt jucătorii de top pe care i-a antrenat
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez". Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
Milionarii români care își duc copiii la școală cu mijloacele de transport în comun. Au o avere impresionantă
Orașul din România care intră în reparații. O arteră importantă se închide aproape doi ani
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună"
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
Isărescu recunoaște că BNR a intervenit pe piață, cumpărând valută: Nu am ținut cursul artificial și asta se vede din evoluția rezervelor
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
Francisca pregătește petrecerea de nuntă și botez. Când va avea loc dublul eveniment
Greșeala fatală a celor cinci italieni experți în scufundări, morți în Maldive. Ce s-a întâmplat în adâncul oceanului
Cum l-a cunoscut Emilia Ghinescu pe iubitul tinerel: „Nu m-am gândit nicio clipă că îmi va scrie"
Regina care i-a pus soțului un „inel genital", pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe foarte bine aceste lucruri"
Francisca pregătește petrecerea de nuntă și botez. Când va avea loc dublul eveniment

Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea"

Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?