Avarie majoră la CET Grozăvești: mii de blocuri din București rămân fără apă caldă

Pe lângă șantierul din Berceni pentru modernizarea țevilor, care afectează în jur de 1.000 de blocuri, se adaugă și o avarie la CET Grozăvești.

Compania Municipală Termoenergetica București anunță o avarie la CET Grozăvești. Această nouă problemă privind furnizarea agentului termic se alătură lucrărilor de modernizare a țevilor din Berceni, plus alte șantiere, ajungând ca azi 3.500 de blocuri/imobile din București să aibă probleme cu apa caldă.

Defecțiunea, apărută la o conductă de mari dimensiuni, a afectat întregul sistem şi a pus în pericol inclusiv funcționarea centralei CET Grozăvești. Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București au intervenit la fața locului pentru a remedia situația.

Potrivit informațiilor oferite de Termoenergetica, avaria ar urma să fie rezolvată în cursul acestei zile, până la ora 14:00.

Compania anunță „lipsă parametri din cauza avariei pe aria CTE Grozăvești”.