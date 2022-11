Doi bucureșteni plătesc același loc de parcare. Explicația funcționarilor publici

Din cauza unei greșeli a funcționari Primăriei Sector 2, doi vecini se bat pe același loc de parcare. Unul aduce ca argument faptul că locuiește de 25 de ani în bloc, iar celălalt că a plătit spațiul pe care să-și lase autoturismul.

Situația hilară în Sectorul 2 din Capitală: doi șoferi își parchează autoturismul, pe rând, pe același loc de parcare. Deși locul era închiriat de un bucureștean care locuia în bloc de 25 de ani, funcționarii Primăriei au închiriat a doua oară locul de parcare.

„Aici am chitanţa de 500 de lei pe 20.01.2022. Locul 18, codul care este la parcare. Acesta este locul meu de parcare care este ocupat de altă mașină. Acum parchez pe unde apuc. Azi am parcat aici, mâine parchez în faţă, poimâine parchez pe la piaţă", reclamă unul dintre ei, citat de „Observator“. Și celălalt vecin se apără cu propriile argumente: „Eu ce să-i fac dacă e supărat? Am fost sunat, am plătit şi atât. Asta a fost. Am cerere de acum 5 ani şi acum a fost contractat. Asta a fost tot“.

Primul dă ca argument faptul că locuiește de 25 de ani în bloc: „Eu stau de 25 de ani în bloc şi mi s-a luat parcarea pe care o plătesc de 15 ani. Au zis că s-a anulat contractul", mărturiseşte el.

Funcţionarii de la Primăria Sectorului 2 spun că bucureșteanul care locuiește de 25 de ani în bloc a pierdut locul de parcare pentru că nu şi-a actualizat datele din contract. ADP-ul susţine că i-a anunţat, prin poştă, pe toţi cei în cauză. „Sunt destui care nu au răspuns. Din comoditate, nu s-au deplasat la poştă să-şi ridice acei fluturaşi. I-am adus la cunoştinţă că i-a fost reziliat contractul şi că a pierdut dreptul de a mai utiliza locul de parcare", a declarat Alin Drugău, director ADP Sector 2, pentru Observator.

Deși situația ar fi trebuit să fie clară pentru toată lumea, omul cu vechime în bloc spune că nu a primit nicio notificare de la angajații Primăriei și că îi va chema în judecată: „Să mi se plătească pe cinci ani. Ei să plătească parcarea, dar să mi se dea locul 18 pe care îl am eu aici, pentru greşeala asta“, spune, revoltat, bucureșteanul care a rămas în acte fără loc de parcare.

În Sectorul 2 sunt 360.000 de autoturisme li doar 26.000 de locuri de parcare.