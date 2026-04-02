Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Mașinile hibrid nu mai pot parca gratuit în București. Când vor fi eliminate facilitățile și pentru electrice

Gratuitatea pentru parcarea mașinilor electrice în București urmează să fie eliminată, decizia având la bază costurile de întreținere a spațiilor publice și necesitatea de a echilibra bugetul orașului.

FOTO: Pexels

UPDATE 16.40 Hibridele pierd parcarea gratuită în București de la 1 mai

Mașinile hibride nu vor mai avea acces gratuit în parcările administrate de Primăria Capitalei (cele marcate cu albastru) începând cu 1 mai 2026. În schimb, autoturismele electrice vor beneficia în continuare de această facilitate până la 31 decembrie 2027.

Decizia a fost adoptată joi de Consiliul General al Municipiului București, cu amendamente, înregistrând 42 de abțineri și un singur vot împotrivă.

Inițial, primarul general, Ciprian Ciucu, a propus eliminarea gratuității pentru ambele categorii de vehicule – electrice și hibride. Ulterior, consilierii din USR, REPER și PSD au venit cu amendamente pentru menținerea facilității în cazul mașinilor electrice.

În cele din urmă, a fost adoptat un amendament comun susținut de PSD, PUSL și USR, care prevede păstrarea gratuității pentru vehiculele electrice până la finalul anului 2027.

„Este important că această facilitate nu a fost eliminată, ci păstrată într-o formă care oferă predictibilitate pentru posesorii de vehicule electrice. Vom continua să susținem politici publice coerente, care încurajează mobilitatea nepoluantă și investițiile în infrastructura necesară”, a declarat Vlad Voiculescu, președintele USR București.

În aceeași ședință, Consiliul General a votat și eliminarea unor facilități acordate jurnaliștilor. A fost abrogată Hotărârea nr. 305/2016, care le oferea acces gratuit la evenimentele instituțiilor de cultură și posibilitatea de a utiliza fără cost parcările publice.

Autoritățile motivează decizia prin creșterea constantă a numărului de vehicule înregistrate pentru gratuitate, ceea ce a pus presiune pe locurile de parcare și a limitat accesul publicului larg.

Știrea inițială

„Văd că mi se dau lecții de ecologie urbană de către unii care confundă politicile de mediu cu cele de mobilitate.

OK, primesc lecții, nu am nicio problemă, dar mai înainte aș vrea să vă argumentez de ce am luat decizia de a propune eliminarea tuturor gratuităților acordate parcărilor, inclusiv pentru electrice în zona centrală, acolo unde PMB are parcări”, transmite Ciucu într-o postare pe Facebook.

Acesta mai spune că sistemul actual de parcări nu mai are sens, pentru că sunt mult prea multe gratuități raportat la locurile existente, ceea ce îl face „absurd”.

„În primul rând pentru că astăzi serviciul public de parcări nu își mai justifică existența: există cca. 90.000 de gratuități pentru cca. 45.000 de locuri de parcare. E doar absurd.

Jurnaliștii din Capitală nu vor mai avea drept de parcare gratuită și accesul liber la instituțiile de cultură. Ciucu: „Și eu îmi plătesc parcarea, ca primar”

De ce am decis să propun eliminarea gratuității, inclusiv la electrice:

- Mașinile electrice ocupă același spațiu ca cele termice;

- Parcarea gratuită stimulează supraaglomerarea domeniului public;

- Reduce spațiul pentru pietoni, biciclete, transport public;

- Aduce inechitate socială: proprietarii de mașini electrice sunt, în medie, mai înstăriți;

- Cetățenii fără mașină subvenționează indirect parcarea lor gratis, a celor cu electrice;

Unii dintre posesorii de electrice folosesc parcarea nelimitat (nu le mai mută) ceea ce blochează rotația locurilor de parcare și afectează viața economică din zonă”, explică primarul Capitalei.

Ciucu spune că parcarea gratuită aduce pierderi de venituri pentru oraș, în condițiile în care întreținerea locurilor de parcare costă, iar acest beneficiu transmite un mesaj greșit, încurajând folosirea mașinii.

El susține că soluțiile reale sunt transportul public, zonele cu emisii reduse și dezvoltarea infrastructurii de încărcare, care urmează să fie implementate.

„Oricum, parcarea este foarte ieftină în București: cca. 16,5 lei pe zi, dacă îți faci abonament. Nu cred eu că cei care își cumpără electrice își bazează decizia în acestă gratuitate. Au alte motive, inclusiv nobile și au respectul meu”.

Încheie prin a anunța că, de când au fost reintroduse controalele, încasările au crescut „semnificativ”.

„Dar nu suficient, pentru că sunt prea multe masini care beneficiaza de gratuități. Avem nevoie de bani pentru parcări subterane. Acum le analizam pe cele din PIDU, sa vedem cu care începem”

În comentarii, acesta spune că discuția despre eliminarea gratuității pentru mașinile electrice riscă să se piardă în detalii și controverse despre hibride, ce tipuri există, care merită sau nu, existând riscul de a se devia de la subiectul principal și nu se mai ajunge la o concluzie clară.

