DNA a reținut 5 persoane în dosarul de evaziune cu mașini de lux SH vândute fără TVA. Prejudiciu de peste 19 milioane de euro

Rețineri în dosarul în care sunt vizate societăţi care vindeau autoturisme de lux second-hand fără a plăti TVA. Cinci administratori şi reprezentanţi ai unor firme au fost reţinuţi de DNA pentru evaziune fiscală în formă continuată. De asemenea, un inspector al Administraţiei Finanţelor Publice Iaşi şi alte două persoane au fost puse sub control judiciar. Prejudiciul depăşeşte 96 de milioane de lei (19,4 milioane de euro).

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie i-au reținut pentru 24 de ore, începând de joi, 4 septembrie, pe cinci inculpaţi: Gigel Bracaci, Andreas Bracaci, Gabriel Necoară, Dorel Butcovan, și Gabriel Hăulică. Ei sunt administratori sau reprezentanţi de societăţi comerciale și sunt reținuți pentru evaziune fiscală, în formă continuată (autorat şi/sau complicitate).

De asemenea, au puse sub control judiciar pentru 60 de zile Brânză Florin, Butcovan Raul Bogdan și Elena-Liliana Beleca, inspector superior în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.

În anchetă sunt implicate 11 societăți, unele „la vedere”, care vindeau autoturisme de lux second-hand, și societăți folosite pentru a justifica tranzacțiile fictive și a deduce TVA în mod ilegal. Schema includea achiziții din UE, circulații artificiale ale autovehiculelor și sustragerea TVA-ului prin diferențe plătite în numerar.

„În perioada 2021 - ianuarie 2025 ar fi fost creată o schemă de fraudare care a implicat mai multe societăţi comerciale interconectate ce desfăşoară activităţi de comerţ cu autoturisme de lux «second-hand» achiziţionate din ţări UE, având ca scop final sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, prejudiciul fiind estimat, la acest moment al cercetărilor, la suma de 96.131.255 lei. Mecanismele frauduloase ar fi presupus evidenţierea, în actele contabile şi în documentele legale ale societăţilor implicate, a unor operaţiuni fictive şi cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, în baza unor documente justificative emise în numele acelor societăţi sau având ca beneficiari scriptici acele societăţi, precum şi crearea unor circuite de tranzacţionare de tip carusel, respectiv interpunerea, în mod artificial, a unor societăţi (de tip «bidon») în achiziţiile de autoturisme din spaţiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societăţile beneficiare final”, a adăugat DNA.

Potrivit sursei citate, cele 11 societăţi comerciale implicate au acţionat pe două paliere:

- societăţi care funcţionează la vedere şi care intrau direct în relaţii cu clienţii, preluau comenzile de autoturisme de la aceştia, derulau procedurile de achiziţie a bunurilor din spaţiul intracomunitar, coordonau operaţiunile de logistică, efectuau formalităţile prealabile înmatriculării - atunci când era cazul, şi vindeau bunurile direct către clienţi, justificând provenienţa mărfurilor cu achiziţii de la firmele de tip ”bidon”.

- societăţi de tip ”bidon” care erau interpuse în mod artificial în diferite tranzacţii comerciale, astfel încât, în baza documentelor justificative emise în numele acestora, societăţile care erau beneficiare reale ale mecanismului înregistrau cheltuieli şi deduceau TVA aferentă achiziţiilor de autoturisme, iar TVA datorată era compensată din alte relaţii comerciale.

„Din probele administrate a reieşit că unele societăţi beneficiare ar fi transferat către firmele de tip «bidon» întreaga valoare a autoturismelor menţionată în facturile înregistrate, după care către furnizorul extern s-ar fi plătit valoarea reală, fără TVA, diferenţa fiind retrasă în numerar şi împărţită între reprezentanţii societăţilor implicate. În final, obligaţiile fiscale datorate şi efectiv plătite statului de către societăţile implicate ar fi fost minime şi la valori stabilite de inculpaţi, astfel încât să simuleze totuşi o activitate profitabilă, pentru evita controale din partea organelor fiscale”, au explicat anchetatorii.

În acest context, inculpata Beleca Elena-Liliana, deşi ar fi avut reprezentarea derulării, prin intermediul societăţilor controlate de inculpaţi, a unor fraude fiscale, cu ocazia verificărilor derulate sau pe care le-ar fi iniţiat, nu a urmărit elucidarea acestor aspecte, ci ar fi încercat să ascundă neregulile identificate.

„În perioada august-decembrie 2024, bănuind că organele fiscale pe care nu le putea influenţa ar fi intenţionat să facă inventare la societăţile pe care le administrează, inculpatul H.G., împreună cu alţi inculpaţi, ar fi recurs la procurarea, fără documente justificative, a unor stocuri din resturi / rebuturi de piele, încălţăminte greu vandabilă, de o calitate îndoielnică şi de valoarea redusă, care să fie folosite pentru crearea aparenţei de realitate a unor operaţiuni derulate în anii anteriori, iar pentru a nu putea fi verificate de organele de control, ar fi transportat stocurile de produse inclusiv în Spania, fiind depozitate pe teritoriul acestui stat, la o societate controlată de inculpatul B.G.”, a mai transmis DNA.

În vederea recuperării prejudiciului, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor imobile (case, apartamente, terenuri) în valoare de 31 de milioane de lei, asupra a peste 50 de autoturisme de lux şi a unor sume de bani găsite la percheziţii, respectiv 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD şi 2500 lire sterline.

Inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile.

Joi, 4 septembrie, cei cinci inculpaţi sunt prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.