Mașină cuprinsă de flăcări pe DN5, pe sensul spre București. Șoferița a observat fumul și a reușit să iasă la timp

Un autoturism a fost cuprins de flăcări pe DN5, în zona localității Daia din județul Giurgiu, pe pod, pe sensul de mers către București. Incendiul a izbucnit după ce șoferița a observat fum provenind din zona motorului și a tras imediat pe dreapta.

Mașină cuprinsă de flăcări pe DN5, pe sensul spre București. Foto: giurgiuveanul

Femeia a coborât din mașină înainte ca aceasta să fie cuprinsă în totalitate de flăcări, astfel că nu au fost înregistrate victime. Mai mulți șoferi aflați în trafic au încercat să intervină cu stingătoare, însă nu au reușit să oprească incendiul, notează pulicația locală giurgiuveanu.ro.

Foto: giurgiuveanul

La sosirea pompierilor, autoturismul era ars în proporție de aproximativ 90%. Intervenția a fost îngreunată de traficul aglomerat și blocat pe sensul către Capitală, polițiștii contribuind la facilitarea accesului echipajelor de salvare.

Potrivit reprezentanților ISU Giurgiu, cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit electric.

Pompierii le recomandă șoferilor să verifice periodic instalația electrică a autoturismului și să nu recurgă la improvizații. De asemenea, trebuie urmărite eventualele scurgeri de combustibil sau lubrifianți și verificată periodic starea și valabilitatea stingătorului auto.