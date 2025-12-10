Cadavru carbonizat într-o mașină abandonată lângă o cale ferată. Cine era bărbatul și ce ipoteze iau în calcul anchetatorii

Cadavrul carbonizat al unui bărbat a fost găsit într-o mașină complet arsă, abandonată lângă calea ferată, pe un drum din Oradea. Bărbatul ar fi fost șofer de ridesharing, iar momentan sunt luat în calcul 3 ipoteze privind moartea sa.

Zona a fost imediat împânzită de polițiști și criminaliști, care au început verificarea tuturor camerelor de supraveghere din apropiere pentru a stabili împrejurările tragediei.

Conform unor surse citate de presa locală din Oradea, bărbatul avea aproximativ 40 de ani, era originar din Florești (Cluj) și se mutase de ceva vreme în Oradea. Muncea ca șofer de ridesharing. Din 13 noiembrie, aceasta activa atât pe platforma Bolt, cât și pe Uber.

Cazul a fost descoperit întâmplător de un șofer al unei firme de curierat, care a observat mașina complet arsă aflată pe un câmp, la ieșirea spre Sântandrei.

Criminaliștii au lucrat la fața locului, strângând probe și indicii pentru a reconstitui momentul tragediei. Cadavrul a fost ridicat de o firmă de pompe funebre și transportat la Institutul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată autopsia. Mașina a fost, la rândul ei, ridicată pentru expertiză.

Cum s-a produs tragedia

O cameră de supraveghere din apropiere a surprins momentul izbucnirii incendiului. Potrivit imaginilor, mașina a luat foc în cursul nopții de luni spre marți, în jurul orei 04:00. La doar câteva secunde, vehiculul a explodat, cel mai probabil după ce flăcările au ajuns la instalația de GPL.

Ancheta este la început, însă polițiștii analizează mai multe ipoteze: ar putea fi vorba despre o crimă, o sinucidere sau un accident.

Crima este scenariul principal avut în vedere, având în vedere contextul în care a fost descoperit cadavrul.

Și sinuciderea este o variantă luată în calcul, dar fără date clare în acest moment.

Accidentul este cea mai puțin probabilă ipoteză, deoarece drumul denivelat pe care se afla mașina nu permite atingerea unei viteze mari. Investigațiile continuă.