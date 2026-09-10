Alertă pe litoralul românesc după două incidente cu drone: fragmente găsite la Capu Midia și un obiect suspect la Corbu

Două alerte au fost declanșate pe litoralul românesc în zona Corbu și Capu Midia, unde au fost semnalate obiecte suspecte. Militarii au confirmat că resturile găsite la Capu Midia provin de la o dronă.

Polițiștii verică obiectul găsit Foto: sursa: arhivă, adevărul

O echipă din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit joi dimineață, 10 septembrie, în zona plajei de la Capu Midia, județul Constanța, după ce au fost semnalate resturi ale unei drone.

Verificările efectuate de specialiști au confirmat că resturile provin de la o dronă aeriană. Fragmentele nu aveau încărcătură explozivă și au fost neutralizate la fața locului, în jurul orei 9.30.

„Joi, 10 septembrie, o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona plajei de la Capu Midia pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană. În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate la fața locului, în jurul orei 9.30”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Resturile au fost observate miercuri, 9 septembrie, în jurul orei 20.00. Pentru că se lăsase întunericul, autoritățile au decis izolarea zonei și au amânat intervenția pentru joi dimineață.

Alertă și la Corbu

Un al doilea incident a fost semnalat în zona Corbu, aflată în apropierea plajei de la Capu Midia. Un obiect suspect, cu o lungime de aproximativ un metru, a fost observat în această zonă, iar autoritățile au fost alertate pentru verificarea situației.

Din primele informații, obiectul pare să fie o componentă a unei drone, posibil o aripă a aparatului, însă natura exactă a acestuia urmează să fie stabilită de autorități.

La fața locului sunt efectuate verificări pentru stabilirea provenienței fragmentului și a eventualelor riscuri pentru populație.

Autoritățile urmează să stabilească și circumstanțele în care obiectul a ajuns în zona litoralului.

Cele două incidente au avut loc în aceeași zonă a litoralului constănțean, în apropierea localității Corbu și a plajei de la Capu Midia.