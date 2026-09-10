 Alertă pe litoralul românesc după două incidente cu drone: fragmente găsite la Capu Midia și un obiect suspect la Corbu | adevarul.ro
search
Joi, 10 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Claudiu Manda, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13:00

Alertă pe litoralul românesc după două incidente cu drone: fragmente găsite la Capu Midia și un obiect suspect la Corbu

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Două alerte au fost declanșate pe litoralul românesc în zona Corbu și Capu Midia, unde au fost semnalate obiecte suspecte. Militarii au confirmat că resturile găsite la Capu Midia provin de la o dronă.

Polițiștii verică obiectul găsit
Polițiștii verică obiectul găsit Foto: sursa: arhivă, adevărul

O echipă din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit joi dimineață, 10 septembrie, în zona plajei de la Capu Midia, județul Constanța, după ce au fost semnalate resturi ale unei drone. 

Verificările efectuate de specialiști au confirmat că resturile provin de la o dronă aeriană. Fragmentele nu aveau încărcătură explozivă și au fost neutralizate la fața locului, în jurul orei 9.30.

„Joi, 10 septembrie, o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona plajei de la Capu Midia pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană. În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate la fața locului, în jurul orei 9.30”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Resturile au fost observate miercuri, 9 septembrie, în jurul orei 20.00. Pentru că se lăsase întunericul, autoritățile au decis izolarea zonei și au amânat intervenția pentru joi dimineață.

Alertă și la Corbu

Un al doilea incident a fost semnalat în zona Corbu, aflată în apropierea plajei de la Capu Midia. Un obiect suspect, cu o lungime de aproximativ un metru, a fost observat în această zonă, iar autoritățile au fost alertate pentru verificarea situației.

Din primele informații, obiectul pare să fie o componentă a unei drone, posibil o aripă a aparatului, însă natura exactă a acestuia urmează să fie stabilită de autorități.

La fața locului sunt efectuate verificări pentru stabilirea provenienței fragmentului și a eventualelor riscuri pentru populație.

Autoritățile urmează să stabilească și circumstanțele în care obiectul a ajuns în zona litoralului.

Cele două incidente au avut loc în aceeași zonă a litoralului constănțean, în apropierea localității Corbu și a plajei de la Capu Midia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
digi24.ro
image
Un angajat român a șters aplicația de WhatsApp înaintea unui control. Compania a fost amendată apoi cu 5 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
România salvează industria de armament a Germaniei, cu prețul distrugerii uzinelor Romarm. În timp ce Rheinmetall angajează zeci de mii de oameni cu banii SAFE, românii ies în stradă pentru că nu și-au primit salariile din cauza lipsei de comenzi
gandul.ro
image
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
mediafax.ro
image
Ștefan Baiaram, transfer de 6 milioane de euro! Universitatea Craiova negociază intens cu o echipă puternică din Europa
fanatik.ro
image
Companiile Kronospan și Kronochem din Sebeș, trimise în judecată pentru poluarea mediului cu substanțe cancerigene
libertatea.ro
image
Un obicei alimentar destul de comun ar putea tripla riscul de cancer esofagian. Rezultatele unui studiu Oxford
digi24.ro
image
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
gsp.ro
image
De nicăieri, Donald Trump s-a dezlănțuit: ”Cel mai prost din istorie!”. Cerință fără precedent: ”Să-l anulăm”
digisport.ro
image
Parteneriat între Adevărul și JURIDICE.ro. Cititorii vor avea acces la informații juridice oferite de specialiști
click.ro
image
O companie din România a primit amendă de 1.000.000 de euro după ce un angajat a șters WhatsApp de pe telefonul de serviciu
antena3.ro
image
O veste bună: Revin americanii! Una dintre cele mai mari multinaţionale şi-a reînfiinţat firma în România şi s-a instalat în birourile familiei Pavăl
zf.ro
image
Franțuzoaicele, avertizate de stat despre anticoncepționalele pe care le iau. Pilulele se vând și în România
observatornews.ro
image
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț așteptat de pensionarii care iau vineri pensia. „Am trimis banii!” Când ajung pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cât costă să deschizi o covrigărie în 2026. Afacerile marilor rețele au trecut de un miliard de lei
playtech.ro
image
„Muntele are ultimul cuvânt!”. Un pompier din Craiova se întoarce în Himalaya pentru provocarea supremă: 7.129 de metri și steagul „Științei„ în vârf
fanatik.ro
image
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
ziare.com
image
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
digisport.ro
image
N-a avut niciun iubit în ultimii 7 ani! Actrița Teri Hatcher recunoaște: „Sunt atât de singură!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Costeluș de la Clejani, priveghi fastuos cu alai și lăutari. Narcis de la Bărbulești și Costel Biju au făcut dedicații pe bandă rulantă pentru familia îndoliată! VIDEO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind desemnarea noului premier! S-a aflat decizia lui Nicușor Dan (Surse)
mediaflux.ro
image
Fișa de Cadre de la Securitate a lui Gigi Nețoiu: de la lăcătuș la ofițer de filaj, câți bani câștiga și ancheta după fuga Nadiei
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Gina Pistol, despre certurile cu Smiley. Ce spune vedeta: „Este fix opusul meu”
click.ro
image
O influenceriță de 24 de ani a murit după ani de „mâncat extrem”. Ce își făcea pentru a putea continua filmările
click.ro
image
„Am ajuns cu fetița la Urgențe”. Vacanța de 9.000 de euro la un resort de 5 stele din Turcia a devenit un calvar pentru o familie de români
click.ro
Napoleon și Josephine profimedia 0287302413 jpg
„Zig-zag-ul sexual” cu care l-a cucerit Joséphine pe Napoleon. Împăratul care și-a pierdut virginitatea cu patru prostituate
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry la Invictus Games foto Getty jpg
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Radu Vâlcan și Irina Fodor, salarii impresionante la Antena 1. Cine câștigă mai mult
image
Gina Pistol, despre certurile cu Smiley. Ce spune vedeta: „Este fix opusul meu”

OK! Magazine

image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat