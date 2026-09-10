 „Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii | adevarul.ro
search
Joi, 10 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Bulgaria este apreciată pentru stațiunile de la țărmul Mării Negre, pentru ospitalitatea localnicilor și pentru asemănările pe care românii le observă între România și vecina sa de la sud de Dunăre. Unii au povestit că aici au senzația ciudată că s-ar afla tot în România: „aceeași țară, altă limbă”. Un bulgar a vrut să afle părerea sinceră a românilor despre țara sa, iar întrebarea lui a primit sute de răspunsuri.

Podul Calafat - Vidin leagă cele două țări, peste Dunăre.
Podul Calafat - Vidin leagă cele două țări, peste Dunăre. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Alături de întrebare, autorul acesteia a prezentat câteva dintre percepțiile pe care bulgarii le-ar avea despre România.

„Ce cred românii despre Bulgaria și despre bulgari? Dacă ați fost în Bulgaria, care sunt impresiile voastre? Din perspectiva unui bulgar asupra României: România este, în general, mai bogată și mai dezvoltată decât Bulgaria; Transilvania este grozavă și foarte frumoasă; plajele și zonele de coastă sunt slab dezvoltate sau mai puțin dezvoltate; Sofia este văzută ca fiind mult mai bună decât Bucureștiul; România are drumuri mult mai bune; România este mult mai descentralizată decât Bulgaria, cu orașe mai mici, frumoase și dezvoltate; Bulgaria are un procent mult mai mare de absolvenți de studii universitare – peste 45%, față de peste 31% în România –, și totuși este mai săracă”, a scris acesta pe platforma Reddit.

Bulgaria, asemănată cu România

Cele câteva sute de răspunsuri transmise de români arată că mulți dintre aceștia sunt familiarizați cu țara de la sud de Dunăre.

Vidin, cetatea de pe malul Dunării.
Vidin, cetatea de pe malul Dunării. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Deși trecutul comun a fost marcat și de conflicte, în ultimele decenii România și Bulgaria s-au apropiat tot mai mult și din punct de vedere politic, aderând în același timp la NATO, Uniunea Europeană și, mai recent, la spațiul Schengen. În privința economiei, însă, ambele mai au de recuperat față de statele occidentale, consideră un comentator.

„Fraților, în toate statisticile UE suntem mereu împreună. Sper că nu aveți de gând să ne lăsați singuri la coada clasamentului”, a scris acesta.

Mulți utilizatori au apreciat asemănările dintre cele două țări, dar și legăturile de simpatie dintre popoare.

„Sunt ca niște veri îndepărtați. Personal, îi simpatizez pe bulgari, deși, sincer, nu am cunoscut niciunul și nici nu am fost vreodată în Bulgaria”, a subliniat un internauț.

O altă opinie a scos în evidență asemănările culinare evidente dintre cele două popoare, în timp ce un alt utilizator a adăugat că, atunci când ajunge la sud de Dunăre, are impresia că se află într-o versiune mai liniștită a României. El a remarcat și atmosfera aparte din interiorul țării.

„Când vizitez Bulgaria, am senzația ciudată că aș fi în România. Pentru mine, litoralul pare o țară complet diferită față de restul Bulgariei, mult mai vibrant și mai dezvoltat. În schimb, atunci când traversez Bulgaria spre Grecia, pe ruta Ruse–Makaza, mi se pare o țară boemă, melancolică și pustie. E ca amintirea cuiva despre o țară. Îmi plac foarte mult oamenii din Bulgaria. Sunt calzi, primitori și mai blânzi, nu la fel de exuberanți ca noi, românii. Bulgaria mi se pare o țară mai liniștită, în timp ce România este insuportabil de zgomotoasă”, a detaliat acesta.

Arhitectura rurală a atras, de asemenea, atenția comunității.

„Îmi place mai mult patrimoniul arhitectural al satelor bulgărești. Este mai unitar și arată mai bine atunci când privești un sat de la distanță. Oamenii mi se par la fel de prietenoși ca românii”, se arată într-un alt mesaj.

Bulgarii, apreciați pentru ospitalitate

O româncă stabilită în străinătate a relatat impresiile familiei sale după mai multe călătorii în țara vecină. Mama sa a considerat Bulgaria fermecătoare și a fost surprinsă de ospitalitatea localnicilor.

Balcic FOTO Travel Planner jpg
1/8
Balcic FOTO Travel Planner jpg

„I s-a părut că sunteți mai prietenoși decât majoritatea românilor. Mătușii și unchiului meu le-au plăcut și lor, deși au spus că Bulgaria pare mult mai săracă decât România. Tuturor le-a plăcut că ospătarii știau câteva cuvinte în română și vorbeau destul de bine engleza”, a explicat ea.

Aceeași autoare a remarcat că, în Statele Unite, găsește mai ușor produse bulgărești decât românești.

„Unele magazine americane obișnuite au chiar iaurt bulgăresc bio, iar magazinele internaționale au feta bulgărească, dulcețuri și conserve de fructe, ceaiuri și varianta bulgărească de zacuscă, lutenitsa. Este foarte greu, dacă nu imposibil, să găsești produse românești, chiar și în cele două mici magazine românești de aici”, a adăugat ea.

Bulgaria a fost lăudată și pentru felul în care își pune în valoare atracțiile turistice.

„Are stațiuni frumoase, gestionează mai bine atât litoralul, cât și turismul de iarnă și își protejează mai bine monumentele istorice. Bulgaria a obținut mai mult din resurse mai puține decât România. Este ceva inspirațional și este foarte bine că avem un astfel de vecin”, a concluzionat un alt român.

Motivele pentru care Bulgaria devine atractivă: „Imaginează-ți Serbia, dar cu un litoral frumos și integrare europeană”

Altul și-a rezumat părerea într-un ton ironic.

„Româna lor este mai bună decât bulgara noastră”, a notat acesta.

Litoralul bulgăresc, lăudat de români

Litoralul bulgăresc a adus cele mai multe laude țării vecine, fiind comparat frecvent cu cel românesc.

„Sunt mândru de voi și, în același timp, puțin invidios că aveți graniță cu Grecia și că ați adoptat euro. Litoralul vostru este cu 100 de ani înaintea celui românesc”, a comentat un român.

Altul a remarcat diferența puternică dintre coasta Mării Negre și restul țării

„Pentru mine, litoralul pare o țară complet diferită față de restul Bulgariei, mult mai vibrant și mai dezvoltat”, a scris acesta.

O româncă a relatat că și familia sa a fost impresionată de serviciile turistice.

„Le-a plăcut faptul că ospătarii știau câteva cuvinte în română și vorbeau destul de bine engleza. Ei cred, de asemenea, că hotelurile voastre de la Marea Neagră sunt de o calitate mai bună decât cele din România, în principal pentru că vă pricepeți mai bine la serviciile oferite clienților”, a povestit aceasta.

Un român a spus că Bulgaria se descurcă mai bine decât România mai ales la turismul pe litoral.

Bulgarul i-a răspuns însă că, în țara sa, percepția este aproape opusă: litoralul este criticat pentru prețurile ridicate și calitatea serviciilor, iar mulți bulgari preferă Grecia sau Italia.

„Doamne, este aproape identic cu ceea ce spunem noi despre litoralul românesc”, a scris un român.

„Ar trebui să veniți să vedeți litoralul românesc și apoi să fiți mândri de al vostru. Crede-mă”, a completat altcineva.

Sofia, surpriza plăcută pentru mulți români

Sofia a primit numeroase aprecieri din partea românilor, inclusiv a celor care au ajuns în capitala Bulgariei cu așteptări modeste.

„Prima dată am ajuns acolo cu multe idei preconcepute, crezând că este cumva inferioară Bucureștiului în privința calității urbane, dar cu cât am petrecut mai mult timp acolo, cu atât mi-a plăcut mai mult”, a scris un român care vizitase de câteva ori capitala Bulgariei.

În schimb, traficul i s-a părut foarte haotic și nesigur, la fel cum îl percepuse și în București.

Un alt român, care spune că a cunoscut mai mulți bulgari în ultimii ani, i-a descris drept oameni minunați, distractivi, dar, în același timp, cu picioarele pe pământ.

„Centrul Sofiei și zonele din jurul centrului sunt extraordinare. Dacă ar trebui să plec din România, cu siguranță aș alege Sofia. Mai departe de centru însă mai este destul de mult de lucru. Și mâncarea este extraordinară”, a adăugat acesta.

Unii români au observat însă că unele zone din Bulgaria și chiar din capitală par surprinzător de puțin animate.

„De fiecare dată când merg de la București la Sofia observ același lucru: unde sunt toți oamenii? Pare pustiu. Unele blocuri par chiar mai sovietice decât ale noastre. În schimb, centura Sofiei este foarte bună”, a scris un participant la discuție.

Mai mulți români s-au arătat surprinși de cât de puțin animată pare Sofia în comparație cu orașe românești mai mici. Bulgarii le-au explicat însă că, în august și până spre jumătatea lunii septembrie, capitala se golește, deoarece mulți studenți și locuitori pleacă în orașele natale sau la mare.

Drumurile Bulgariei au împărțit părerile românilor

Românii s-au arătat mai puțin mulțumiți de starea șoselelor din Bulgaria. Unii au remarcat însă disciplina din trafic și numărul mare de radare.

„Am traversat Bulgaria chiar săptămâna trecută, de la Ruse la Keramoti. Drumurile sunt într-o stare mult mai proastă decât în România, cu mult mai proastă. Satele și orașele mici arată destul de rău, neîngrijite. În schimb, combustibilul este ieftin, iar Veliko Târnovo a fost o surpriză foarte plăcută”, a scris un român.

„Miami Beach al României” versus „Riviera Roșie” a Bulgariei. Bătălia pentru turiștii vestici în anii ’70–’80 pe litoralul Mării Negre

Un român a descris o mare parte din Bulgaria ca părând pustie, dar a apreciat litoralul, istoria bogată și asemănările culturale cu România și Serbia.

„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce este impresionant”, a adăugat acesta.

Alți români au avut însă o impresie mai bună despre siguranța rutieră.

„Sunt oameni inteligenți și muncitori, cu o istorie și o cultură bogate. Bulgarii au progresat enorm. Drumurile sunt mai sigure, iar oamenii chiar respectă limitele de viteză, pentru că există multe radare pe șoselele principale. Țara este frumoasă, dar orașele ei poartă cicatricile comunismului, la fel ca orașele românești”, a scris un participant la discuție.

Un alt român, care spune că merge de două ori pe lună spre aeroportul din Varna, a remarcat mai ales lipsa aglomerației.

„Casele par locuite și cât de cât îngrijite, dar văd foarte rar oameni, în afară de polițiști, controalele pentru vinietă și vânzătorii de fructe și legume”, a adăugat acesta.

Altcineva a atras atenția asupra diferențelor regionale din Bulgaria și asupra faptului că nordul țării pare să fi rămas în urmă față de sud.

„Nordul și mai ales nord-vestul Bulgariei sunt, din păcate, înghețate în timp și foarte neglijate. Cele mai multe proiecte de infrastructură se desfășoară la sud de Munții Balcani”, a scris acesta.

Un alt român a avut o impresie mai bună despre infrastructura din Bulgaria și despre Sofia, dar a remarcat că zonele rurale i s-au părut mai sărace decât cele din România.

„Sofia este mai modernă decât Bucureștiul. Judecând după felul în care conduc oamenii, par mai educați. Zona rurală este însă mai săracă decât a noastră”, a adăugat acesta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
digi24.ro
image
Un angajat român a șters aplicația de WhatsApp înaintea unui control. Compania a fost amendată apoi cu 5 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
„Niște suine! Ne vând țara. Locul lor, în cocină!” PONTA a răbufnit, după scandalul Mykonos
gandul.ro
image
Incident grav la Chișinău! Avionul lui Zelenski, la un pas să fie LOVIT de o dronă
mediafax.ro
image
Mercato istoric pentru FCSB! Gigi Becali a transferat jucători de 10 milioane de euro, dar a şi pierdut patru piese grele
fanatik.ro
image
Stelian Tănase analizează numirea Sorinei Matei, propunerea AUR, la șefia TVR: „Va fi un mare scandal în perspectivă. Veți vedea”
libertatea.ro
image
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
digi24.ro
image
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
gsp.ro
image
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
digisport.ro
image
Căpșunile sau afinele? Fructul care poate susține mai bine sănătatea intestinului
click.ro
image
Omul în haine gri a jurat pe tricolor: Artistul Asaf Avidan a devenit, oficial, cetățean român. „E un nou capitol”
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Chirie sau rată? Când merită să cumperi apartament și când e mai bine să stai în chirie
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
A apărut cuponul de pensie pe septembrie în e-Talon! Ce trebuie să verifice acum pensionarii în contul CNPP
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Poate un moștenitor să vândă casa dacă ceilalți frați nu sunt de acord? Ce se întâmplă când proprietatea aparține mai multor persoane
playtech.ro
image
De ce a căzut, de fapt, transferul lui Cordea la Universitatea Craiova. Suma la care s-au oprit negocierile!
fanatik.ro
image
Îmbogățiți de o eroare tehnică. Mai mulți pariori din România s-au trezit cu zeci de mii de lei în conturi. Trebuie să îi dea înapoi? VIDEO
ziare.com
image
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi Becali: ”10 lei?” / ”Mă iei la mișto?”
digisport.ro
image
De ce s-a dus Gabriel Torje la Asia Express?! „Este una dintre experiențele vieții mele”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Creștere de minim 7% la pensie. Când vor primi pensionarii bani în plus
mediaflux.ro
image
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
A început demolarea casei lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea din Italia. „Vă las câteva imagini”
click.ro
image
România, rezultate slabe la PISA. Șerban Copoț critică autoritățile: „Vă permiteți să dați vina pe părinți?”
click.ro
image
„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri
click.ro
Tanya Roberts, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd 1980 profimedia 0018832672 jpg
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă
okmagazine.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Am ajuns cu fetița la Urgențe”. Vacanță de 9.000 de euro într-un resort de 5 stele din Turcia a devenit un calvar pentru o familie de români
image
A început demolarea casei lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea din Italia. „Vă las câteva imagini”

OK! Magazine

image
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei