Fotografii din copilărie, tablouri cu fostele soții, documente și obiecte care au aparținut lui Silviu Prigoană au fost descoperite la vânzare într-un târg de vechituri din București. Printre lucrurile ajunse la Vitan se află inclusiv certificatul de deputat al fostului politician și documente care atestă că a deținut acțiuni la Radiodifuziunea Română.

Lucrurile lui Silviu Prigoană, scoase la vânzare într-un târg din București. Foto: Facebook

Descoperirea a fost făcută de un bărbat care a publicat pe Facebook mai multe fotografii cu obiectele găsite la târg. Potrivit acestuia, fotografiile au fost realizate în urmă cu aproximativ două săptămâni, la târgul de vechituri din Vitan.

Printre obiecte se află o fotografie cu Silviu Prigoană din copilărie, dar și tablouri care îi înfățișează pe fostele sale soții, Adriana Bahmuțeanu și Mihaela Prigoană.

„Că tot vă povesteam de domn’ Prigoană… strânge omul ca furnica, când moare nu ia cu el nimica. Am și dovada că acțiunile de la radio i-au aparținut. Decât iubit doar pentru bani, mai bine înjurat de toți si tras prin pl tot. Pozele, de la franțuzescu’ pose, sunt făcute de prietenul meu Florin Bondrila la Vitan acum 2 saptamani. Le-a lăsat vile, hoteluri, bani pentru 3 generații și nu s-a găsit o magazie curată unde să pună astea. Cred ca Prigoană și-a dorit să fie iubit și fix de asta n-a avut parte. Trist. În prima poză, Silviu Prigoană copil”, a scris acesta pe Facebook.

Imaginile au stârnit reacții în rândul celor care l-au cunoscut pe omul de afaceri. Un internaut a susținut că a văzut tablourile în biroul lui Silviu Prigoană.

„Of Doamne. Le-am văzut cu ochii mei în biroul lui, alături de colecția de camere”, a comentat acesta.

Printre obiecte, certificatul de deputat și documente despre acțiuni

La târg au ajuns și documente pe care Silviu Prigoană le păstrase înrămate. Printre acestea se numără certificatul său de deputat, precum și un articol decupat din revista Capital, în care era inclus în clasamentul celor mai bogați români, potrivit Gândul.

De asemenea, printre obiectele fotografiate se află și un document prezentat drept dovadă a faptului că Prigoană deținea acțiuni la Radiodifuziunea Română.

Silviu Prigoană, om de afaceri și fost politician, a murit în noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla într-un restaurant din zona Bran.