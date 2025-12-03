search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Lucrările la Pasajul Apărătorii Patriei din Sectorul 4 au avansat considerabil. Daniel Băluță: „Avem pregătită și cealaltă componentă a acestui inel median”

0
0
Publicat:

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat la Primăria generală a Capitalei, spune că „Bucureștiul nu își mai permite să funcționeze cu infrastructura și cu reflexele administrative din ultimii 20 de ani”. Potrivit edilului, orașul poate avea rapid rezultate vizibile dacă este „tratat ca urgență” și dă pasajul Apărătorii Patriei drept „cel mai bun exemplu” în acest sens.

Daniel Băluță spune că Bucureștiul trebuie „tratat ca urgență”. FOTO Primăria Sectorului 4
Daniel Băluță spune că Bucureștiul trebuie „tratat ca urgență”. FOTO Primăria Sectorului 4

Lucrările de construire a pasajului rutier Apărătorii Patriei din Sectorul 4 au avansat considerabil, iar constructorii au început deja și amenajarea celei de-a doua rampe a podului. Acestea, împreună cu celelalte elemente structurale ale pasajului, aflate în diferite faze de execuție, sunt construite astfel încât să poată susține și infrastructura aferentă viitoarei linii de tramvai de pe inelul median de circulație al Bucureștiului, așa cum este prevăzut inclusiv în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat la nivelul Capitalei. se arată într-un comunicat al Primăriei Sectorului 4.

Pasajul Apărătorii Patriei . FOTO Primăria Sectorului 4
Pasajul Apărătorii Patriei . FOTO Primăria Sectorului 4

 Despre toate acestea, primarul Daniel Băluță a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizate la finalul unei vizite de lucru pe șantierul pasajului.

„Am construit primul pasaj, Europa Unită, și iată-ne la al doilea element: pasajul Apărătorii Patriei”

Edilul a explicat cât de necesară este o astfel de investiție pentru a completa inelul median de circulație al Capitalei, care, odată finalizat, va interconecta Bucureștiului, de la depoul Progresul și până în Pipera.

„Ne aflăm la al doilea pasaj pe care Sectorul 4 îl realizează: pasajul Apărătorii Patriei. Am spus că unul dintre cele mai importante elemente pentru reducerea traficului în Capitală este realizarea inelului median. În timp ce alții doar vorbesc, noi, aici, în ultimii 10 ani, am lărgit Șoseaua Turnu Măgurele, am lărgit strada Caporal Luică, am lărgit Șoseaua Berceni, am restructurat Iriceanu și Șoseaua Olteniței. Am construit primul pasaj, Europa Unită, și iată-ne la al doilea element: pasajul Apărătorii Patriei. Avem pregătită și cealaltă componentă a acestui inel median, și anume pasajul peste Șoseaua Olteniței. Acesta, la fel ca pasajul peste calea ferată din zona Petricani, va trebui să fie gata în doi ani. De aceea, este important ca în aceste lucrări de infrastructură mare ale Bucureștiului să fie implicați oameni cu experiență, oameni care au arătat că știu cum se implementează astfel de proiecte mari”, a declarat Daniel Băluță.

Citește și: Gest de omenie în Pasajul Unirii din Capitală. Un polițist a liniștit un copil speriat, în timp ce mama însărcinată avea contracții
Pasajul Apărătorii Patriei. FOTO Primăria Sectorului 4
Pasajul Apărătorii Patriei. FOTO Primăria Sectorului 4

Pasajul Apărătorii Patriei este proiectat să aibă o lungime de 860 m, două benzi pe sens, trei deschideri și va traversa Șoseaua Berceni, dinspre Turnu Măgurele spre strada Sergent Ion Iriceanu, o zonă foarte aglomerată din sudul Bucureștiului.

Construcția pasajului a început în 2024, ca soluție rezultată în urma unui studiu de trafic realizat pentru zona respectivă, studiu care a identificat necesitatea construirii unui astfel de pasaj în zona de sud a Bucureștiului, pe direcția Nord–Sud. Înainte de începerea efectivă a lucrărilor, au fost realizate, cu sprijinul Primăriei Municipiului București, exproprierile necesare pentru unele imobile aflate pe traseul propus al pasajului. Ulterior, s-a trecut la relocarea rețelelor de utilități și la înlocuirea acestora.

Pasajul Apărătorii Patriei. FOTO Primăria Sectorului 4
Pasajul Apărătorii Patriei. FOTO Primăria Sectorului 4

„Un nod intermodal de transport public”

Pasajul va avea, de asemenea, spațiu pentru stația de tramvai, precum și escalatoare, scări fixe și lifturi, astfel încât călătorii să aibă asigurată conexiunea cu traficul de mare capacitate de suprafață (tramvai) și cu traficul de mare capacitate subteran (metrou).

Pasajul Apărătorii Patriei. FOTO Primăria Sectorului 4
Pasajul Apărătorii Patriei. FOTO Primăria Sectorului 4

„Se creează, practic, și aici un nod intermodal de transport public, din care va face parte și noul punct de acces (cu tunel pietonal subteran) la stația de metrou Apărătorii Patriei, ce urmează să fie realizat atât pentru siguranța călătorilor, cât și pentru ca stația să poată fi autorizată de ISU”, a încheiat Daniel Băluță.  

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather
gandul.ro
image
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
mediafax.ro
image
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și ESZ: „Suntem cu arma la picior”
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Ce surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine votează
observatornews.ro
image
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Cât de des se udă Crăciunița. Metoda corectă ca să nu putrezească rădăcina
playtech.ro
image
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O erupție solară ar putea crea aurore boreale pe cerul Europei. Zonele în care ar putea fi vizibil fenomenul
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
Serena Williams foto Profimedia jpg
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Nu mai e niciun dubiu. Carourile sunt hitul iernii în moda regală. După isteria costumului alb, reginele și prințesele aleg cadrilat

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!