Lucrările la Pasajul Apărătorii Patriei din Sectorul 4 au avansat considerabil. Daniel Băluță: „Avem pregătită și cealaltă componentă a acestui inel median”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat la Primăria generală a Capitalei, spune că „Bucureștiul nu își mai permite să funcționeze cu infrastructura și cu reflexele administrative din ultimii 20 de ani”. Potrivit edilului, orașul poate avea rapid rezultate vizibile dacă este „tratat ca urgență” și dă pasajul Apărătorii Patriei drept „cel mai bun exemplu” în acest sens.

Lucrările de construire a pasajului rutier Apărătorii Patriei din Sectorul 4 au avansat considerabil, iar constructorii au început deja și amenajarea celei de-a doua rampe a podului. Acestea, împreună cu celelalte elemente structurale ale pasajului, aflate în diferite faze de execuție, sunt construite astfel încât să poată susține și infrastructura aferentă viitoarei linii de tramvai de pe inelul median de circulație al Bucureștiului, așa cum este prevăzut inclusiv în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat la nivelul Capitalei. se arată într-un comunicat al Primăriei Sectorului 4.

Despre toate acestea, primarul Daniel Băluță a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizate la finalul unei vizite de lucru pe șantierul pasajului.

„Am construit primul pasaj, Europa Unită, și iată-ne la al doilea element: pasajul Apărătorii Patriei”

Edilul a explicat cât de necesară este o astfel de investiție pentru a completa inelul median de circulație al Capitalei, care, odată finalizat, va interconecta Bucureștiului, de la depoul Progresul și până în Pipera.

„Ne aflăm la al doilea pasaj pe care Sectorul 4 îl realizează: pasajul Apărătorii Patriei. Am spus că unul dintre cele mai importante elemente pentru reducerea traficului în Capitală este realizarea inelului median. În timp ce alții doar vorbesc, noi, aici, în ultimii 10 ani, am lărgit Șoseaua Turnu Măgurele, am lărgit strada Caporal Luică, am lărgit Șoseaua Berceni, am restructurat Iriceanu și Șoseaua Olteniței. Am construit primul pasaj, Europa Unită, și iată-ne la al doilea element: pasajul Apărătorii Patriei. Avem pregătită și cealaltă componentă a acestui inel median, și anume pasajul peste Șoseaua Olteniței. Acesta, la fel ca pasajul peste calea ferată din zona Petricani, va trebui să fie gata în doi ani. De aceea, este important ca în aceste lucrări de infrastructură mare ale Bucureștiului să fie implicați oameni cu experiență, oameni care au arătat că știu cum se implementează astfel de proiecte mari”, a declarat Daniel Băluță.





Pasajul Apărătorii Patriei este proiectat să aibă o lungime de 860 m, două benzi pe sens, trei deschideri și va traversa Șoseaua Berceni, dinspre Turnu Măgurele spre strada Sergent Ion Iriceanu, o zonă foarte aglomerată din sudul Bucureștiului.

Construcția pasajului a început în 2024, ca soluție rezultată în urma unui studiu de trafic realizat pentru zona respectivă, studiu care a identificat necesitatea construirii unui astfel de pasaj în zona de sud a Bucureștiului, pe direcția Nord–Sud. Înainte de începerea efectivă a lucrărilor, au fost realizate, cu sprijinul Primăriei Municipiului București, exproprierile necesare pentru unele imobile aflate pe traseul propus al pasajului. Ulterior, s-a trecut la relocarea rețelelor de utilități și la înlocuirea acestora.

„Un nod intermodal de transport public”

Pasajul va avea, de asemenea, spațiu pentru stația de tramvai, precum și escalatoare, scări fixe și lifturi, astfel încât călătorii să aibă asigurată conexiunea cu traficul de mare capacitate de suprafață (tramvai) și cu traficul de mare capacitate subteran (metrou).

„Se creează, practic, și aici un nod intermodal de transport public, din care va face parte și noul punct de acces (cu tunel pietonal subteran) la stația de metrou Apărătorii Patriei, ce urmează să fie realizat atât pentru siguranța călătorilor, cât și pentru ca stația să poată fi autorizată de ISU”, a încheiat Daniel Băluță.