Gest de omenie în Pasajul Unirii din Capitală. Un polițist a liniștit un copil speriat, în timp ce mama însărcinată avea contracții

O femeie însărcinată a căzut în Pasajul Unirii din cauza contracțiilor puternice, sub ochii copilul ei de 3 ani, care a început să plângă speriat lângă ea. Micuțul a fost liniștit de un polițist, care l-a luat în brațe.

O femeie însărcinată în 34 de săptămâni a căzut la pământ, în Pasajul Unirii din Capitală, din cauza unor contracții puternice. Lângă ea, băiețelul de aproximativ 3 ani, speriat și agitat, plângea și voia doar să fie ținut în brațe.

Un echipaj al Poliției Capitalei aflat în zonă a intervenit imediat. Agenții au solicitat ambulanța, iar până la sosirea medicilor, unul dintre polițiști — tată la rândul său a doi copii mici — l-a luat pe copil în brațe, i-a vorbit calm, s-a jucat cu el și l-a liniștit. Gestul lui a făcut ca micuțul să capete încredere și să se simtă în siguranță, până la sosirea bunicii.

„Copilașul s-a liniștit atât de tare, încât l-a îmbrățișat pe Mirel cu toată puterea și a rămas în brațele lui până la sosirea bunicii”, a transmis Poliția Capitalei pe pagina de Facebook a instituției.

Astfel, mama a putut să se odihnească și să primească ulterior îngrijirile medicale necesare, fără ca băiețelul să trăiască momentul ca pe o traumă.

„Nu a fost doar un act de serviciu, ci unul profund uman”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei, felicitându-l pe polițist și pe toți colegii care demonstrează că dincolo de uniformă se află oameni “cu inimi mari”.

Fotografia surprinsă de un trecător arată copilul strângându-se în brațele polițistului, semn că uneori protecția înseamnă și empatie, nu doar intervenție.