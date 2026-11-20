Fostul internațional Gabriel Tamaș, reținut în noaptea de joi spre vineri, după incidentul petrecut în Centrul Vechi al Capitalei, unde fostul fundaș ar fi fost implicat într-o altercație cu alți doi bărbați, urmează să fie adus, vineri dimineață, la Secția 27 de Poliție din București.

Gabriel Tamaș Foto: Antena 1

Potrivit surselor „Adevărul”, în jurul orei 9.25, fostul fundaș va ajunge la Secția 27 pentru continuarea procedurilor în cazul scandalului izbucnit în noaptea de marți spre miercuri.

Anchetatorii încearcă să stabilească exact cum a început conflictul, cine a provocat altercația și dacă vreuna dintre persoanele implicate va depune plângere. De asemenea, sunt analizate imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și declarațiile martorilor.

Conflictul ar fi avut loc în jurul orei 03.00. La fața locului au intervenit polițiștii, care l-au condus ulterior pe fostul fotbalist la secție pentru verificări.

Oamenii legii au deschis cercetări pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe și încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incidentul. Deocamdată, cei doi bărbați implicați în conflict nu au depus plângere împotriva lui Tamaș.

Conform unor surse apropiate anchetei, altercația ar fi izbucnit pe fondul consumului de alcool și ar fi degenerat într-un conflict fizic. Sursele citate susțin că cele două persoane implicate au refuzat atât să formuleze o plângere în acel moment, cât și să fie transportate la spital. În aceste condiții, polițiștii continuă verificările din oficiu și urmează să stabilească dacă dosarul va căpăta o nouă direcție în cazul în care persoanele vătămate vor decide ulterior să sesizeze oficial autoritățile.

Un nume asociat frecvent cu controversele din afara terenului

Episodul din Centrul Vechi se adaugă unei serii de incidente care l-au adus pe fostul fundaș în atenția opiniei publice de-a lungul carierei.

În 2009, pe când evolua pentru Dinamo București, Tamaș a fost trimis la echipa secundă după ce a consumat alcool și a provocat probleme în cantonamentul formației din Antalya.

Doi ani mai târziu, selecționerul Victor Pițurcă l-a exclus din lotul naționalei pentru turneul din America de Sud, după o noapte petrecută în oraș înaintea deplasării.

Unul dintre cele mai cunoscute episoade s-a produs în 2013, înaintea unui meci amical al României cu Trinidad și Tobago. După o noapte petrecută în Centrul Vechi, fostul internațional a fost implicat într-un incident într-un bloc din zona Pieței Victoriei. Cazul s-a încheiat cu intervenția poliției, iar imaginile cu Tamaș la secție au făcut atunci înconjurul presei.