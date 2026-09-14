Video Surpriză uriașă la metrou: Un elan rătăcit a oprit complet trenurile în Varșovia
Un elan a apărut în stația de metrou din centrul Varșoviei. Circulația trenurilor a fost blocată câteva ore. Animalul a fost scos în siguranță din zonă.
Un elan a oprit trenurile în centrul Varșoviei. Incidentul incredibil a avut loc duminică seara în capitala Poloniei.
Conform imaginilor publicate de Nexta pe X, animalul a apărut pe șinele stației Warszawa Centralna, scrie Mediafax.
Incidentul a fost imediat anunțat, iar angajații metroului au fost nevoiți să închidă temporar accesul la peronul 3 și la peronul 4. Trenurile care treceau prin zonă fie au fost oprite, fie au circulat pe rute deviate ceea ce a provocat întârzieri.
Ce s-a întâmplat cu elanul
Elanul a stat pe șine peste două ore. În cele din urmă, a fost capturat și scos în siguranță din stația de metrou. Nu au fost persoane rănite în timpul incidentului.