Femeie prinsă de jandarmi în Centrul Vechi când încerca să taie frânele unei trotinete electrice

O femeie a fost surprinsă de jandarmi, joi seară, în timp ce încerca să distrugă sistemele de frânare și alarma unei trotinete electrice de închiriat din Centrul Vechi al Capitalei

„Seara trecută, în jurul orei 22:30, un echipaj de jandarmi a intervenit pe o stradă din Centrul Bucureştiului, unde o femeie a fost surprinsă în timp ce tăia cu un cuţit sistemele de alarmă şi frânare ale unei trotinete electrice de închiriat”, a transmis Jandarmeria București.

Femeia a fost identificată pe loc, iar jandarmii au condus-o la secţia de poliţie pentru continuarea cercetărilor.

Accidente grave cu trotinete electrice

Incidentul vine pe fondul mai multor accidente grave petrecute recent în țară și care implică trotinete sau biciclete electrice.

La București, un tânăr de 22 de ani a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta o femeie care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Victima a fost transportată la spital, unde a murit după patru zile.

Un alt caz tragic a avut loc în județul Iași, unde un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe bicicleta electrică pe care o conducea. Potrivit coordonatorului SMURD Iași, victima era inconștientă și prezenta sângerări la nivelul capului la sosirea echipajelor. Au fost iniţiate manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, însă victima nu a reacționat.

Medicii au precizat că tânărul suferise multiple traumatisme severe, printre care traumatism cranio-cerebral și fracturi la nivelul feței și coloanei cervicale.