Duminică, 31 August 2025
Tragedie la Iași: un tânăr de 22 de ani a murit după ce a căzut de pe bicicleta electrică

Publicat:

Un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața duminică, 31 august, în localitatea Vadu Vejei, comuna Țibana, județul Iași, după ce a căzut de pe bicicleta electrică pe care se plimba.

Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a căzut de pe bicicleta electrică FOTO: Shutterstock
Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a căzut de pe bicicleta electrică FOTO: Shutterstock

Coordonatorul SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, a precizat că apelul inițial semnala faptul că victima era inconștientă și prezenta sângerări la nivelul capului. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje medicale: SAJ B2 de la substația Țibănești și SAJ C2 din Iași. Ulterior, a fost solicitat și elicopterul ESA Iași, care se afla deja în misiune cu un alt pacient.

33 de minute de resuscitare fără succes

La momentul ajungerii echipajului medical de pe elicopter, pacientul, de 22 ani, se afla în stop cardio-respirator. Au fost iniţiate manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, însă după 33 de minute de resuscitare cu ritm de stop - asistolie pe toată perioada resuscitării, s-a declarat decesul pacientului”, a declarat dr. Cimpoeșu, citată de Agerpres.

Traumatisme extrem de grave

Medicii au constatat că tânărul suferise multiple leziuni severe. „Acesta prezenta politraumă prin accident rutier (motocross), traumatism cranio-cerebral sever cu otoragie bilaterală, traumatism cranio-facial cu epistaxis anterior bilateral şi fracturi la nivelul hemifaciesului drept, fractură de coloană cervicală, hemopneumotorax drept, traumatism abdominal”, a explicat coordonatorul SMURD Iași.

În ciuda eforturilor echipajelor medicale, rănile suferite au fost incompatibile cu viața.

Iaşi

