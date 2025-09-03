search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Administratorul grădiniței unde un copil a murit înecat în iaz, cercetat sub control judiciar

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Femeia de 33 de ani care este educatoare şi administrator al Centrului Educaţional din Timişoara unde un băieţel de un an şi opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental va fi cercetată sub control judiciar.

Educatoarea s-a ales cu control judiciar FOTO: Captură video
Educatoarea s-a ales cu control judiciar FOTO: Captură video

Potrivit IPJ Timiş, femeia a primit control judiciar pentru 60 de zile.

Un copil de un an şi 8 luni a fost găsit mort, luni, înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii care funcţiona ca şi creşă şi a unui restaurant, scrie News.

”La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timişoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un băieţel de 1 an şi 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spaţiu amenajat, în aer liber, din proximitatea creşei, împreună cu ceilalţi copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia”, arăta IPJ Timiş.În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băieţelului.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi se fac verificări şi cu privire la supravegherea copiilor.Surse din rândul anchetatorilor afirmau că angajatele creşei foloseau ca loc de joacă o curte aparţinând unui restaurant din vecinătate. În baza unei înţelegeri, copiii erau scoşi acolo să se joace la aer peste zi, când nu erau clienţi la restaurantul care are program doar seara.

Educatoarea care este şi administrator al clubului educaţional a pierdut, tot luni, şi o fetiţă de un an şi câteva luni. Micuţa a fost găsită plângând, lângă poarta restaurantului din apropiere. Clubul educaţional din Timişoara care funcţionează ca o creşă nu face parte din reţeaua şcolară.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, educatoarea a plecat la un moment dat să îşi facă o cafea şi i-a lăsat pe copii în grija unei îngrijitoare.La întoarcere, ea i-a încolonat pe copii pentru a-i duce în incinta clubului.

Atunci şi-a dat seama că o fetiţă şi un băieţel lipsesc. Pe fetiţă a găsit-o plângând lângă poarta restaurantului în curtea căruia copiii au fost scoşi la recreere. Ulterior, a fost găsit şi băieţelul care şi-a pierdut viaţa în iazul ornamental.

Femeia a sunat la numărul de urgenţă 112, iar medicii au sosit imediat la adresă, însă în ciuda manefrelor de resuscitare, băieţelul nu a mai putut fi salvat.

Ofiţerii de la Biroul de Investigaţii Criminale Timişoara au deschis un dosar penal şi i-au audiat pe proprietarul clubului, pe educatoarea care este şi administrator şi coproprietar al acestuia, pe îngrijitoare, dar şi pe patronul restaurantului.

În urma audierilor, educatoarea a fost reţinută pentru 24 de ore, ea fiind acuzată de ucidere din culpă, iar marţi a fost dusă în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.”Ne pare extrem de rău pentru această tragedie! Incidentul nu s-a petrecut în grupele de antepreşcolar ale judeţului Timiş. Este posibil să fie un club neautorizat, care nu face parte din sistemul de învăţământ”, a transmis Aura Danielescu, inspector-şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.

Timişoara

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
digi24.ro
image
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | FOTO
stirileprotv.ro
image
Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu China”. Ce i-a transmis lui Xi/ Cum a ajuns lângă Putin si Kim
gandul.ro
image
Oana Țoiu îi atacă pe Dăncilă și Năstase: România nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin
mediafax.ro
image
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dana Budeanu o face „melteancă” pe Diana Șucu: „Ai tupeul infect ca azi să trimiți miliția peste amărâții care vând în piață roșii și nu dau bon”
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
observatornews.ro
image
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
De ce au fost spulberați cei trei muncitori de pe A1 de o autocisternă! Locul tragediei era marcat, iar bărbații urmau să iasă din tură
kanald.ro
image
Inevitabil, se întâmplă după întâlnirea dictatorilor din China. Donald Trump a...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Decizie privind alocațiile în septembrie!
mediaflux.ro
image
Adrian Mititelu l-a vândut pe Vladislav Blănuță! Anunț OFICIAL în miez de noapte: „Contract pe 5 ani” » Prima imagine în tricoul noii echipe
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Dana Budeanu a pus-o la zid pe soția lui Dan Șucu, într-o manieră virulentă: ”Tacă-ți fleanca, că n-ai făcut nimic pentru țară. Zero!”

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă