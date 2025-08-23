Un copil 12 ani a căzut în albia unui pârâu după ce s-a izbit cu trotineta de un cap de pod. Avertismentul poliției

Un copil de 12 ani, din Suceava, a pierdut controlul asupra trotinetei cu care circula şi a intrat în coliziune cu un cap de pod.

La Suceava, cel mai recent accident în care a fost implicată o trotinetă condusă de un minor a avut loc vineri, 22 august, la Vatra Moldoviţei, unde un copil de 12 ani a căzut cu trotineta de pe un pod.

”În urma cercetărilor s-a constatat că la data de 22.08.2025, în jurul orei 15.30, un minor de 12 ani, din sat Paltinu, comuna Vatra Moldoviţei, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Opalnec, din localitatea Paltinu, pe un drum în pantă, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare intrând în coliziune cu un cap de pod, ulterior fiind proiectat în albia Pârâul Boului, suferind vătămări corporale. Acesta a fost transportat la unitate medicală pentru acordare de îngrijiri de specialitate. Poliţiştii au întocmit dosar penal privind infracţiunea de vătămarea corporală din culpă, urmând a se stabili toate circumstanţele producerii evenimentului”, au transmis oficialii Poliţiei judeţene Suceava, scrie News.

Poliţiştii îi îndeamnă pe părinţi la responsabilitate atunci când le permit celor mici să utilizeze trotinete şi amintesc că trotinetele electrice care nu depăşesc viteza de 25 de kilometri pe oră pot fi folosite pe drumurile publice doar de către persoanele cu vârste de peste 14 ani, iar cei cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani sunt obligaţi să poarte cască de protecţie.

Trotinetele care ating viteze de peste 25 de kilometri pe oră se apropie de moped - categorie pentru care legea prevede permis de conducere (AM) şi regim distinct, transmite Poliţia.