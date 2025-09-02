Un tânăr de 22 de ani a dat cu trotineta peste o femeie, pe trecerea de pietoni. Victima a murit după 4 zile la spital

Un tânăr de 22 de ani a fost plasat sub control judiciar şi este acuzat de ucidere din culpă, după ce femeia pe care a lovit-o pe trecerea de pietoni, în timp ce se afla pe o trotinetă electrică, a murit după patru zile, la spital.

Sursă: cameră de supraveghere a traficului

Un tânăr de 22 de ani a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de ucidere din culpă, după ce a provocat un accident mortal cu o trotinetă electrică, pe o trecere de pietoni din București. Victima, o femeie care traversa regulamentar, a murit la spital după patru zile de la impact.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, incidentul a avut loc pe 14 august 2025, în jurul orei 09:43, pe Șoseaua Mihai Bravu, la intersecția cu Bulevardul Ferdinand I.

În baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere a traficului, anchetatorii au stabilit că tânărul a intrat în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, deplasându-se cu o trotinetă electrică neînregistrată, și a lovit-o pe femeia care traversa regulamentar, pe marcajul pietonal, alături de alte persoane.

Impactul i-a provocat acesteia răni grave, iar după patru zile, pe 18 august, femeia a decedat la spital. După administrarea probatoriului, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și au instituit măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

„La data de 02.09.2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 din Codul penal.

În urma administrării probatoriului, s-au stabilit următoarele:

La data de 14.08.2025, în jurul orei 09.43, inculpatul ar fi condus un vehicul (trotineta electrică) neînregistrat, pe Șoseaua Mihai Bravu, iar la intersecția cu Bld. Ferdinand I, ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric și ar fi accidentat-o pe persoana vătămată, care se angajase în traversarea carosabilului pe marcajul pietonal de la dreapta la stânga raportat la direcția de deplasare a trotinetei electrice, încălcând astfel prevederile art. 52 alin 1 si art. 135 lit h din RAOUG 195/2002.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a persoanei vătămate, care ulterior a decedat la data de 18.08.2025 la spital.

La data de 02.09.2025 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpat, pe o perioadă de 60 de zile”, a transmis Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București printr-un comunicat.

De asemenea, anchetatorii au atras atenția asupra riscurilor folosirii trotinetelor electrice pe drumurile publice, mai ales în lipsa unei instruiri minime privind regulile de circulație. Deși legislația nu impune permis de conducere pentru aceste vehicule, autoritățile recomandă prudență și respectarea strictă a normelor rutiere pentru a preveni tragedii similare.