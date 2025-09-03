Femeie de 67 de ani, acuzată că a înjunghiat mortal un bărbat, pe fondul unui conflict spontan

O femeie de 67 de ani este acuzată că a înjunghiat mortal, în ziua de 28 august, un bărbat în vârstă de 50 de ani, cu un cuțit în gât, pe fondul unui conflict spontan. Cei doi locuiau într-o clădire abandonată din Sectorul 1 al Capitalei.

Potrivit Ministerului Public, la data de 1 septembrie, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de o femeie în vârstă de 67 de ani, cercetată pentru omor, potrivit News.ro.

Anchetatorii au stabilit că în 28 august, în jurul orei 09:00, în timp ce se afla într-un imobil abandonat din sectorul 1 București, a înjunghiat un bărbat în vârstă de 50 de ani, cu un cuţit în gât, pe fondul unui conflict spontan.

Sursa citată menționează că cei doi erau persoane fără adăpost și locuiau împreună în clădirea respectivă.

După crimă, victima a reuşit să se deplaseze până la şosea, unde a fost observată de trecători şi preluată de un echipaj medical, fiind dusă de urgenţă la Spitalul Universitar Elias din Bucureşti. Medicii au constatat că avea o plagă înjunghiată în zona latero-cervicală stângă şi, în pofida intervenţiei medicale, victima a decedat câteva ore mai târziu, în cursul aceleiaşi zile.

După agresiune, femeia care se presupune că l-a înjunghiat a părăsit imobilul, fiind găsită la începutul lunii septembrie în zona unei gări din Constanţa.

Aceasta fost reţinută pentru 24 de ore, iar la data de 2 septembrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a inculpatei pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri.