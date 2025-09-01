Un bărbat de 70 de ani a fost înjunghiat în Sectorul 4. Suspectul, reținut și dus la audieri. De la ce a pornit conflictul sângeros

Conflict pe o stradă din Sectorul 4. Un bărbat de 70 de ani a fost înjunghiat din cauza unor neînțelegeri legate de o sumă de bani, potrivit unor surse. Cei doi erau cunoscuți.

Astăzi, 1 septembrie 2025, polițiștii Secției 16 din cadrul Poliției Capitalei au fost sesizați prin 112 cu privire la o agresiune produsă pe o stradă din Sectorul 4. Victima, în vârstă de aproximativ 70 de ani, a fost atacată cu un cuțit și a fost transportată ulterior la spital.

Echipajul de poliție a ajuns de urgență la fața locului și a confirmat incidentul. Victima a primit primele îngrijiri medicale și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Polițiștii au identificat și depistat un bărbat de 45 de ani, bănuit de comiterea faptei. Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele agresiunii.

„Facem precizarea că cercetările sunt în derulare, iar Poliția Capitalei, sub coordonarea unității de parchet, va continua să acționeze cu fermitate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și tragerea la răspundere a persoanelor implicate”, a precizat DGPMB.