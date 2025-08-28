Un bărbat a fost înjunghiat lângă Mall Băneasa. Ar fi fost atacat de o femeie

Un bărbat a fost atacat cu cuțitul, joi, 28 august, în București, în apropierea Mall Băneasa, ajungând în stop cardio-respirator.

Un bărbat a fost grav rănit joi, în apropierea centrului comercial Mall Băneasa din nordul Bucureștiului, în urma unui atac cu cuțitul. Potrivit surselor, victima ar fi fost agresată de o femeie, care a fugit imediat după incident și este căutată de autorități.

Victima a intrat în stop cardio-respirator

Bărbatul a fost găsit inconștient, iar echipajele de salvare ajunse la fața locului au început manevrele de resuscitare, care au durat zeci de minute. Ulterior, acesta a fost transportat de urgență la spital, potrivit Antena 3 CNN.

Surse din cadrul anchetei au declarat că, înainte să își piardă cunoștința, victima a reușit, cu ultimele puteri, să ceară ajutor trecătorilor.

Ancheta este în desfășurare

Polițiștii au deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului și pentru identificarea femeii care a agresat bărbatul.