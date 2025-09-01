Video Bărbat înjunghiat mortal la Cernavodă. Sindicatul Europol: „De ce oricine poate umbla cu un cuțit prin România fără ca Poliția să poată interveni?”

Sindicatul Europol a publicat luni, 1 septembrie, un videoclip în care se vede cum un recidivist a înjunghiat o persoană, weekendul acesta, la Cernavodă, Constanța, și a comentat, totodată, asupra legislației românești privind portul armelor albe.

Potrivit ProTV, victima, în vârstă de 48 de ani, venise la un local fast-food pentru a se întâlni cu fiul său care lucrează ca livrator. La același local era angajat ca bucătar și atacatorul, în vârstă de 41 de ani, cu care victima avea un conflict mai vechi.

În imagini se vede cum cei doi au o discuție aprinsă, moment în care agresorul îl înjunghie pe celălalt în zona gâtului.

Rănitul a fugit speriat, s-a urcat într-o mașină, însă, deși a fost transportat rapid la spital, a murit patru ore mai târziu.

Agresorul s-a predat unui polițist aflat în timpul liber. Bărbatul a mai făcut închisoare pentru acte de violență și trafic de droguri, iar acum a fost reținut pentru 30 de zile. Este acuzat de omor calificat.

De asemenea, luni, 1 septembrie, un bărbat de 70 de ani a fost înjunghiat din cauza unor neînțelegeri legate de o sumă de bani, potrivit unor surse. Echipajul de poliție a ajuns de urgență la fața locului și a confirmat incidentul. Victima a primit primele îngrijiri medicale și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

„Vă întrebați de ce, în 2025, oricine poate umbla cu un cuțit prin România fără ca Poliția să poată interveni?”

Ulterior, Sindicatul Europol a vorbit într-o postare pe Facebook despre legislația privind portul armelor albe.

„Acesta este momentul în care un recidivist a înjunghiat o persoană în urmă cu 2 zile în orașul Cernavodă din județul Constanța.

Vă întrebați de ce, în 2025, oricine poate umbla cu un cuțit prin România fără ca Poliția să poată interveni? Răspunsul este în Parlament. Practic, în anul 2014, politicienii au abrogat art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, care prevedea:

«Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, următoarele fapte:

portul, fără drept, în locurile şi împrejurările în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publică, a cuţitului, pumnalului, şişului, boxului, castetului ori a altor asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere sau lovire, precum şi folosirea în asemenea locuri sau împrejurări a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru şocuri electrice;»”, transmite Sindicatul Europol.

Sindicatul subliniază că, tot în 2014, au incriminat acest tip de faptă la art. 372 Cod Penal.

„Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase: (1) Fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate și autorizate pentru distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun: a) cuțitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, înțepare sau lovire; b) arme neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru șocuri electrice; c) substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. (2) Folosirea, fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun a obiectelor sau substanțelor prevăzute în alin. (1) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (3) Portul, fără drept, al obiectelor sau substanțelor prevăzute în alin. (1) în sediul autorităților publice, instituțiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spațiile rezervate desfășurării procesului electoral se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.”

Așadar, sindicatul a precizat că „portul unui cuțit nu este infracțiune dacă persoana îl deține ca simplu «accesoriu», cu excepția cazurilor în care:

participă la adunări publice sau manifestări cultural-sportive;

pătrunde în locuri special amenajate și autorizate pentru distracție și agrement;

se deplasează cu mijloace de transport în comun;

pătrunde în sediul autorităților publice, instituțiilor publice sau spații electorale”

Nu în ultimul rând, Sindicatul Europol afirmă că „siguranța cetățenilor nu este o prioritate pentru Guvern, din câte se pare, de peste 11 ani, chiar și în contextul crimelor recente comise cu cuțite sau alte arme albe.”