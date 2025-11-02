search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Familiile victimelor exploziei din Rahova cer daune de aproape trei milioane de euro

0
0
Publicat:

Rudele celor trei persoane care și-au pierdut viața în explozia produsă pe 17 octombrie 2025 la un bloc din Rahova cer daune de milioane de euro. Despăgubiri așteaptă și alți locatari.

Explozia a avut loc pe 17 octombrie. FOTO Inquam Photos Octav Ganea
Explozia a avut loc pe 17 octombrie. FOTO Inquam Photos Octav Ganea

Numai în cazul uneia dintre victime, suma solicitată de familie depășește 1,5 milioane de euro, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

Pe lângă rudele victimelor exploziei sunt și locatari afectați de distrugerile provocate de deflagrație care s-au constituit ca părți civile în dosar.

Despăgubirile totale solicitate se ridică la aproape 3 milioane de euro.

„Să ne facă locuințele”

Doi dintre locatarii din zonă au vorbit, pentru sursa citată, despre situația în care se află acum.

„Așteptăm să ne facă locuințele. La ora actuală stăm cu chirie și proprietarul poate să ne țină un an de zile și după un an de zile să plecăm cu sacoșele așa cum am venit. Viceprimarul Capitalei a spus că se face o expertiză și după ce se face expertiza, să înceapă să demoleze blocul și după doi ani, sau chiar mai mult, să ne dea locuințele la fiecare”, a spus cineva.

O altă persoană, care locuiește vizavi de imobilul avariat, spune că blocul său este, în continuare, complet deconectat de la utilități:

„Căutăm firme autorizate pentru a redeschide utilitățile, doar că problema este mult mai gravă. Vin diferiți reprezentanți, nu vor să se bage, nu știu din ce motive, dar refuză chiar să ne ajute. Ne spun că e prea mare riscul”.

Între timp, cele trei persoane arestate vineri în acest dosar au formulat deja contestații, care urmează să ajungă pe masa instanței.

Este vorba de un angajat al companiei de distribuție de gaze, Distrigaz și de doi angajați ai Amproperty Construct SRL din București, firma care a verificat rețeaua de gaze de la blocul respectiv, fără să ia măsuri.

Amintim că, miercuri dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a efectuat percheziții domiciliare în cadrul anchetei privind explozia devastatoare produsă în cartierul Rahova din Capitală.

Descinderile au avut loc atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice.  Au fost ridicate documente și unități de stocare de informații relevante pentru dosar.

În urma investigațiilor preliminare, anchetatorii au stabilit epicentrul deflagrației.

„S-a stabilit un epicentru în zona etajelor 5-6, acolo ar fi zona în care a fost explozia cea mai puternică”, a declarat, miercuri dimineață, procurorul de caz reporterilor. Deflagrația a afectat structura de rezistență a corpului de clădire. Potrivit anchetatorilor, clădirea în care s-a produs explozia este improprie pentru locuit.

Întrebat dacă explozia ar fi putut fi evitată, procurorul a subliniat că este prea devreme pentru a formula astfel de concluzii: „La această fază tehnică ne va răspunde raportul de expertiză, care încă nu a ajuns. Fac această precizare: fiind o expertiză tehnică, se iau în calcul mai multe aspecte.”

Amintim că Distrigaz Sud Rețele a anunțat joi, într-un comunicat de presă, că nu a fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului din Rahova.

Poziția companiei vine după ce Înalta Curte a informat-o că deține calitatea de suspect în ancheta privind explozia.

În data de 17 octombrie 2025, o explozie produsă la un bloc situat în cartierul Rahova a cauzat moartea a trei persoane și rănirea altor 15.

București

