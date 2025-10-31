Trei arestări după explozia din Rahova: un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate să facă verificări

Un angajat Distrigaz și doi salariați ai firmei care venise să facă verificări la blocul din Rahova, unde, luna aceasta, a avut loc o explozie, au fost arestați, potrivit Antena 3.

Măsura a fost luată după ce, miercuri, cele trei persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor efectuate în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Este vorba de un angajat al companiei de distribuție de gaze, Distrigaz și de doi angajați ai Amproperty Construct SRL din București, firma care a verificat rețeaua de gaze de la blocul respectiv, fără să ia măsuri măsuri.

Este vorba de un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL din București, compania care a verificat rețeaua de gaze de la blocul respectiv.

Potrivit portalului instanțelor, cele trei persoane inculpate în acest dosar sunt Mihai Burcea, Andrei Robert Soare şi George Daniel Costache.

Amintim că, miercuri dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a efectuat percheziții domiciliare în cadrul anchetei privind explozia devastatoare produsă în cartierul Rahova din Capitală.

Descinderile au avut loc atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice. Au fost ridicate documente și unități de stocare de informații relevante pentru dosar.

În urma investigațiilor preliminare, anchetatorii au stabilit epicentrul deflagrației.

„S-a stabilit un epicentru în zona etajelor 5-6, acolo ar fi zona în care a fost explozia cea mai puternică”, a declarat, miercuri dimineață, procurorul de caz reporterilor. Deflagrația a afectat structura de rezistență a corpului de clădire. Potrivit anchetatorilor, clădirea în care s-a produs explozia este improprie pentru locuit.

Întrebat dacă explozia ar fi putut fi evitată, procurorul a subliniat că este prea devreme pentru a formula astfel de concluzii: „La această fază tehnică ne va răspunde raportul de expertiză, care încă nu a ajuns. Fac această precizare: fiind o expertiză tehnică, se iau în calcul mai multe aspecte.”

Amintim că Distrigaz Sud Rețele a anunțat joi, într-un comunicat de presă, că nu a fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului din Rahova.

Poziția companiei vine după ce Înalta Curte a informat-o că deține calitatea de suspect în ancheta privind explozia.

În data de 17 octombrie 2025, o explozie produsă la un bloc situat în cartierul Rahova a cauzat moartea a trei persoane și rănirea altor 15.



