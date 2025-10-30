Distrigaz, dispusă să-și asume responsabilitatea în cazul exploziei din cartierul Rahova, dacă vor fi identificate și demonstrate deficiențe

Distrigaz Sud Rețele anunță joi, într-un comunicat de presă, că nu a fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului din Rahova. Poziția companiei vine după ce Înalta Curte a informat-o că deține calitatea de suspect în ancheta privind explozia.

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat, joi, că a fost informată de Înalta Curte de Casație și Justiție că deține calitatea de suspect în ancheta privind explozia din cartierul Rahova produsă în urmă cu două săptămâni, potrivit Mediafax.

În acest sens, compania subliniază că până în acest moment nu a fost emisă vreo concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului și că experții desemnați în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei, care nu au fost încă stabilite.

În plus, Distrigaz Sud Rețele mai menționează că a acționat în conformitate cu normele legale și cu obligațiile de siguranță care reglementează activitatea companiei și că își exprimă solidaritatea cu toți angajații Distrigaz care sunt implicați în această anchetă.

„În cadrul procedurilor judiciare, vom prezenta toate elementele și apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acțiunilor noastre. Dacă vor fi identificate și demonstrate deficiențe, ne vom asuma întreaga responsabilitate”, se mai arată în comunicatul emis de companie.

În data de 17 octombrie 2025, o explozie produsă la un bloc situat în cartierul Rahova a cauzat moartea a trei persoane și rănirea altor 15.

Miercuri, trei persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute la persoane fizice şi juridice în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.