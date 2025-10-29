search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Percheziții după explozia din Rahova. Descinderi la sediul Distrigaz și la firme implicate în verificarea rețelei de gaze

Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare miercuri dimineață, în cadrul anchetei privind explozia devastatoare produsă în cartierul Rahova din Capitală. Descinderile au loc atât la persoane fizice, cât și juridice. Sunt ridicate documente și unități de stocare de informații relevante pentru dosar.

Șase persoane vor fi duse la Parchet pentru audieri. FOTO: Inquam Photos/ Tudor Pană
Șase persoane vor fi duse la Parchet pentru audieri. FOTO: Inquam Photos/ Tudor Pană

Potrivit anchetatorilor, patru percheziții se desfășoară în București, două în județul Ilfov, iar câte una în județele Prahova și Teleorman. După finalizarea descinderilor, șase persoane vor fi duse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București pentru audieri.

Conform unor surse judiciare, una dintre percheziții are loc chiar la sediul central al Distrigaz, unde anchetatorii ridică documente și unități de stocare. Perchezițiile vizează procedurile și verificările efectuate de companie înainte de explozie.

Restul perchezițiilor au loc la domiciliile unor angajați Distrigaz care au făcut verificări înainte de deflagrație, precum și la administratorii și doi angajați ai firmei Anproperty Construct SRL, compania privată care a intervenit asupra rețelei de gaze a blocului după echipa Distrigaz.

Explozia din Rahova, produsă în urmă cu aproape două săptămâni, a făcut victime și a provocat distrugeri majore. Trei persoane au murit și mai multe au fost rănite. 

„În urma tragicului eveniment, Poliția Română și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au derulat mai multe activități, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la fața locului și audierea unor persoane”, a transmis Poliția Română.

