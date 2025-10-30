search
Joi, 30 Octombrie 2025
Cele trei persoane reținute miercuri în dosarul exploziei din Rahova, duse în instanţă cu propunere de arestare preventivă

Publicat:

Cele trei persoane reținute de procurori în dosarul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova au fost duse la Judecătoria Sectorului 5, cu propunere de arestare preventivă.

Explozie bloc rahova FOTO: Profimedia
Explozie bloc rahova FOTO: Profimedia

Este vorba de un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL din București, compania care a verificat rețeaua de gaze de la blocul respectiv.

Potrivit portalului instanțelor, cele trei persoane inculpate în acest dosar sunt Mihai Burcea, Andrei Robert Soare şi George Daniel Costache.

Cei trei au fost reținuti după ce procurorii au efectuat miercuri dimineaţa opt percheziţii în acest caz, în Bucureşti, Ilfov, Prahova şi Teleorman, printre care la sediul Distrigaz, dar şi la firma Amproperty Construct SRL.

Procurorii au deschis un dosar penal, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc pe 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morți.

