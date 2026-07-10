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„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică

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O angajată Metrorex este intubată în stare gravă la Spitalul Balș, cu pneumonie, suspectându-se infecție cu bacteria Legionella, posibil după inundațiile din stațiile de metrou de săptămâna trecută. Metrorex nu a confirmat prezența bacteriei la metrou, iar până acum nu a avut loc o anchetă epidemiologică. Într-un interviu pentru „Adevărul”, medicul Beatrice Mahler, de la Institutul Marius Nasta, a recomandat persoanelor vulnerabile să evite metroul și locurile umede, precizând că ancheta epidemiologică este crucială pentru a identifica dacă stațiile subterane ar fi infestate. 

metrou aflat in statie
O bacterie periculoasă s-ar fi putut dezvolta la metrou în urma inundațiilor. FOTO: Arhiva Adevărul

O angajată a Metrorex este internată în stare gravă la Spitalul Balș, cu o formă severă de pneumonie, iar medicii suspectează o infecție cu bacteria Legionella pneumophila, contractată posibil în urma inundațiilor masive care au afectat stațiile de metrou săptămâna trecută. Femeia, care suferă de diabet, obezitate și insuficiență cardiacă, este intubată și se află sub supraveghere medicală strictă, iar starea sa este cu atât mai gravă cu cât are mai multe comorbidități. 

În lipsa unei anchete epidemiologice oficiale, Metrorex a transmis că nu poate preciza dacă infectarea angajatei s-a produs la locul de muncă sau în afara lui. Cazul apare la puțin timp după inundațiile care au lovit Capitala, provocând haos în stațiile de metrou și inundarea unor zone ale rețelei subterane

Deși nu există încă o confirmare oficială a legăturii dintre cele două evenimente, suspiciunea este întărită de faptul că bacteria Legionella se dezvoltă în medii umede și se transmite prin inhalarea de aerosoli contaminați, iar apa stătută din stațiile de metrou ar putea reprezenta un mediu favorabil pentru proliferarea acesteia.

„Să evite deplasarea cu metroul dacă nu este absolut necesară”

Conf. dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din București, a explicat pentru „Adevărul” că infecția severă apare, în general, la persoanele cu imunitate scăzută sau cu afecțiuni preexistente, cum sunt bolile pulmonare cronice, diabetul, insuficiența renală sau cele care urmează tratamente imunosupresoare. 

În cazul pacientei internate la Balș, prezența diabetului, obezității și a insuficienței cardiace explică evoluția gravă a bolii.

„Este important de reținut că nu toate persoanele expuse se îmbolnăvesc, ci doar cele cu imunitate scăzută sau cu comorbidități asociate, iar multe trec prin infecție ca printr-o gripă ușoară, gestionând-o cu tratament simptomatic”, a transmis conf. dr. Beatrice Mahler.

Pentru cei care suferă de afecțiuni respiratorii cronice sau care sunt mai sensibili la umezeală și mucegai, medicul a oferit câteva recomandări. 

„Pentru cei vulnerabili, recomandarea generală este să își utilizeze medicamentele riguros, să aibă la ei medicamentele de urgență atunci când se află în zone cu risc respirator și să evite, pe cât posibil, locurile aglomerate sau umede, precum metroul, dacă deplasarea nu este absolut necesară”, a subliniat medicul.

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Ancheta epidemiologică, primul pas pentru a determina dacă bacteria este sau nu prezentă la metrou

Medicul a subliniat că ancheta epidemiologică este extrem de importantă pentru a stabili cu exactitate unde și-a petrecut persoana timpul înainte de îmbolnăvire.

„Atunci când există suspiciunea unei infecții cu Legionella, este esențial să se realizeze o anchetă epidemiologică riguroasă, deoarece trebuie evaluat cu atenție unde și-a petrecut persoana respectivă timpul în săptămâna sau cele două săptămâni dinaintea îmbolnăvirii, pentru că sursa contaminării nu este neapărat aceeași în toate cazurile”, a transmis Beatrice Mahler.

Medicul a explicat că bacteria Legionella are nevoie de un mediu umed și de o temperatură ridicată pentru a se dezvolta, iar transmiterea la om se face prin inhalarea unor particule fine de apă contaminate, proces numit aerosolizare. 

„Bacteria Legionella are nevoie, pentru a se dezvolta, de un mediu umed și de o temperatură ridicată, în jur de 25 până la 30 de grade Celsius, iar infecția ajunge în plămâni prin aerosolizare, adică prin inhalarea unor particule fine de apă, cum se întâmplă atunci când aerul condiționat aspiră aerul și creează un flux care poate favoriza transmiterea”, a precizat conf. dr. Beatrice Mahler.

Referitor la posibila legătură dintre inundațiile de la metrou și infecția cu Legionella, medicul pneumolog a fost de părere că această asociere este puțin probabilă.

„În ceea ce privește posibila legătură dintre Legionella și inundații, literatura de specialitate nu indică o astfel de asociere; bacteria nu se dezvoltă în mod uzual în apele stătătoare, ci mai degrabă în instalațiile de aer condiționat, în căzile de hidromasaj, în filtre și în zonele unde apa stagnează și permite creșterea, dar nu în conductele prin care apa curge constant”, a explicat Beatrice Mahler.

Ce este boala legionarilor și cum poate fi prevenită

Boala legionarilor este o infecție pulmonară gravă cauzată de bacteria Legionella pneumophila, identificată pentru prima dată în 1976.

Bacteria se găsește în mod natural în apa dulce, dar devine periculoasă atunci când se multiplică în sisteme artificiale de apă, precum turnurile de răcire, sistemele mari de climatizare, dușurile, fântânile decorative sau jacuzzi-urile. 

Infecția se transmite prin inhalarea de aerosoli contaminați și nu se răspândește de la persoană la persoană, cu rare excepții. 

Simptomele includ febră mare, tuse, dificultăți de respirație, dureri musculare și, în cazurile severe, insuficiență respiratorie. 

Există și o formă mai ușoară, numită febra Pontiac, care se vindecă de obicei de la sine. 

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