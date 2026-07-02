Pisica rămasă între șinele metroului, la stația Politehnica, a fost salvată după mai multe zile de căutări

Pisica rămasă blocată în zona șinelor, la stația de metrou Politehnica din București, a fost salvată în cursul nopții, după mai multe zile în care cazul a mobilizat voluntari, organizații pentru protecția animalelor și angajați ai Metrorex.

Potrivit Metrorex, echipele companiei au intervenit timp de trei zile pentru localizarea și recuperarea animalului, după ce au fost sesizate cu privire la prezența acestuia în spațiile metroului.

Intervenția finală a fost realizată împreună cu salvatorii Metrorex, reprezentanți ai Asociației Sache Vet și ai Protecției Animalelor Sector 1.

„În urma sesizării privind prezența unei pisici în spațiile metroului, Metrorex a dispus toate măsurile necesare pentru salvarea acesteia. Echipele Metrorex au acționat timp de 3 zile pentru identificarea și salvarea animăluțului”, a transmis compania.

Mobilizare după apelul lansat de o iubitoare de animale

Cazul a devenit cunoscut în ultimele zile după ce Laura Oporanu a semnalat prezența pisicii în tunelul metroului pe un grup de Facebook și a continuat să urmărească situația, cerând sprijin pentru salvarea acesteia. Ulterior, apelului i s-au alăturat mai multe asociații și voluntari, care au organizat intervenții succesive pentru capturarea animalului în siguranță.

Prima încercare de recuperare nu a avut succes, iar organizațiile implicate au anunțat că va fi organizată o nouă intervenție după încheierea circulației metrourilor, folosind o cușcă-capcană.

În cele din urmă, operațiunea s-a încheiat cu succes, iar pisica a fost preluată de echipa Sache Vet, unde urmează să fie consultată și să primească îngrijirile medicale necesare.

Asociațiile implicate au mulțumit tuturor celor care au contribuit la salvarea animalului, de la voluntari și angajați Metrorex până la miile de persoane care au distribuit cazul și au urmărit evoluția acestuia.

Din primele observații ale salvatorilor, pisica pare să fi avut anterior o familie, însă deocamdată nu se cunoaște cum a ajuns în tunelul metroului.