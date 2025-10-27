Drulă acuză PSD, PNL și AUR că blochează în Parlament referendumul pe bugetul Capitalei. „Bucureștenii nu vor uita cine a adus orașul în situația actuală”

Deputatul USR Cătălin Drulă acuză, luni, 27 octombrie, o piedică pusă referendumului pe bugetul Capitalei, azi, în Parlament, de către PSD, PNL şi AUR.

„Piedică pusă referendumului pe bugetul Capitalei, azi, în Parlament, de către PSD, PNL şi AUR. Prin votul celor 3 partide, procedura de urgență pentru legea de implementare a Referendumului a fost respinsă”, a scris Drulă pe Facebook.

„Sistemul actual de alcătuire a bugetului înseamnă că guvernul central decide să dea grosul banilor la sectoare și la Ilfov, secătuind bugetul Capitalei de resursele de dezvoltare necesare marilor proiecte. Bucureștenii au votat covârșitor pentru referendumul propus de Nicușor Dan.

Aproape 500.000 de bucureșteni au spus DA în 2024. Voința lor este până în prezent ignorată de politicieni”, subliniază Drulă.

Deputatul USR mai spune că toate proiectele metropolitane sunt lăsate fără resurse: reabilitările de bulevarde şi șosele, investițiile în sistemul de termoficare, regenerarea urbană pe spații publice extinse, în timp ce vapoare de pavele şi fântâni cântătoare sunt construite din banii care ar trebui să facă acest oraș să funcționeze în ansamblul său.

„Legea pe care am depus-o în Parlament nu este a mea, ci a acestui oraş, şi transpune exact viziunea lui Nicușor Dan, cu care am discutat acest text înainte de a-l depune. Un lucru e sigur: nu vom renunța până nu vedem referendumul implementat, oricâte piedici ar pune PSD, PNL şi AUR.

Iar bucureștenii nu vor uita cine a adus orașul în situația actuală şi cine se opune voinței lor. Orașul nostru nu se poate întoarce la a fi condus de găști şi grupuri de interese”, afirmă Cătălin Drulă.

Recent, Drulă anunțase că depune în Parlament un proiect de lege pentru implementarea rezultatelor referendumului organizat în Capitală pe 24 noiembrie 2024.

În cadrul referendumului local, majoritatea bucureștenilor au fost de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București şi primăriile de sector a impozitelor pe venit, precum şi a taxelor și impozitelor locale, să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București.